Shoah e Porrajmos uniti in un abbraccio durante la passeggiata urbana nella settimana della Memoria

Una passeggiata urbana da largo 16 ottobre 1943 fino a piazza degli Zingari nel rione Monti dove sono stati deposti fiori per ricordare anche i 500mila rom e sinti uccisi dalle barbarie fasciste. Associazione 21 luglio, con il patrocinio di Progetto Memoria, ha voluto commemorare così le morti dello sterminio nazi-fascista, unendo in un unico abbraccio il ricordo della Shoah e del Porrajmos durante la Settimana della Memoria. L’evento che ha visto la partecipazione di oltre 70 persone si è svolto nella mattina di domenica 3 febbraio.

Durante la prima tappa, nel ghetto ebraico, la testimonianza del sopravvissuto alla Shoah Lello dell’Ariccia ha emozionato i partecipanti che in segno di commemorazione avevano apposto sulle giacche un simbolo rappresentato dalla stella di David e dal triangolo marrone con cui gli “zingari” venivano “etichettati” durante gli anni della persecuzione. La passeggiata è proseguita in piazzetta di San Marco con un intervento dell’antropologo Piero Vereni e di Anna Rivera, antropologa e attivista antirazzista. Dopo un’ultima sosta in piazza Madonna dei Monti, dove sono stati letti i testi dello storico Luca Bravi per raccontare il Porrajmos in Italia, tutti si sono recati presso la targa in piazza degli Zingari dove hanno lasciato un fiore.

“Abbiamo voluto organizzare questo evento per mettere al centro soprattutto l’eccidio di rom e sinti che questa Settimana della Memoria è stato dimenticato dalle istituzioni ancora una volta perché la legge che istituisce la Giornata della Memoria è vittima di un’amnesia – ha commentato Carlo Stasolla, presidente di Associazione 21 luglio a margine dell’evento – La nostra intenzione è quella di riproporla ogni anno per tenere accese le luci della memoria anche sulla comunità rom”.

