Shoah-Porrajmos, una passeggiata urbana per abbracciare le due memorie

Una passeggiata urbana nel cuore del centro storico della città per unire in un unico abbraccio le memorie della Shoah e del Porrajmos. È questo l’intento dell’iniziativa promossa da Associazione 21 luglio, con il patrocinio di “Progetto Memoria” in calendario per la mattina di domenica 3 febbraio da titolo "Shoah-Porrajmos, passeggiata urbana per abbracciare le Memorie".

La passeggiata avrà inizio alle ore 11.00 presso Largo 16 ottobre 1943 con la testimonianza del sopravvissuto Lello Dell’Ariccia. I partecipanti si sposteranno poi in una passeggiata libera verso Piazza degli Zingari dove lo storico Luca Bravi, accompagnato da alcune testimonianze, racconterà la vicenda del Porrajmos in Italia. L'evento sarà accompagnato dalla musica tzigana, dalle canzoni di Maurizio Di Veroli e dalle riflessioni della giornalista Annalisi Camilli e dell’antropologo Piero Vereni. Si concluderà in Piazza degli Zingari alle ore 12.30 con un omaggio presso la targa che ricorda lo sterminio del popolo rom. Ogni singolo partecipante è invitato a portare un fiore da deporre in piazza degli Zingari.

Carlo Stasolla: "Nell’ambito della settimana della memoria, resta la grave amnesia relativa allo sterminio di queste comunità, una ferita aperta che pesa sulla coscienza dei nostri legislatori. Nelle passate legislature erano stati presentati senza successo in Parlamento disegni di legge che prevedevano di includere il riferimento allo sterminio di rom e sinti nella legge istitutiva della Giornata della Memoria. Nell’attuale corso sembra che ciò ancora non sia stato neanche preso in considerazione. Auspichiamo che deputati e senatori sensibili al tema possano al più presto promuovere iniziative affinché, il simbolico abbraccio delle Memorie, organizzato a Roma il 3 febbraio, possa divenire una realtà che aiuti a guardare al passato con meno ipocrisia e maggiore senso di responsabilità".

Hanno aderito all'iniziativa fino ad ora (in ordine di adesione): Associazione Progetto Memoria, Laboratorio di Pratiche Etnografiche dell’Università di Tor Vergata, A Buon Diritto, Arci Solidarietà, Associazione Radicali Roma, Gruppo EgualMente, Partito Democratico di Roma, Amnesty International Italia, Alleanza Romanì, Verdi di Roma, Arci Roma, Gruppo Martin Buber-Ebrei per la pace.