Scottature ed eritemi: arriva SMS - Se mi scotto. Gli specialisti rispondono via messaggio

Scottature, arrossamenti ed eritemi: niente paura. Questa estate chi è in vacanza al mare o in montagna, ma anche chi espone la propria pelle molte ore al sole causa lavoro, ha un'arma di prevenzione in più: "SMS-Se mi scotto", il nuovo servizio dell'idi.

L’Istituto dermopatico dell’Immacolata ha lanciato infatti una vera e propria linea diretta con i propri specialisti: uno strumento dedicato a tutti coloro che, esposti al sole, possono andare incontro a qualche problema. Bambini tra tutti.

SMS se mi scotto: linea diretta con gli specialisti Idi

Per avvalersi del supporto di "SMS-Se mi scotto", in funzione dal 31 luglio sino alla fine di settembre, sarà sufficiente inviare un messaggino al numero dedicato (377.7731596) e un team di medici dell’Idi potrà fornire consigli utili e indicazioni rispondendo con un altro messaggio.

"Sms-se mi Scotto - fanno sapere dall'Idi - rientra nella strategia di prevenzione e assistenza che i nuovi vertici di Idi hanno messo in campo per i mesi estivi".

I week end di SOS Pelle: esperti sul litorale

Ma non solo sms e consigli a distanza. In questo week end ha preso il via anche “Sos-pelle”, la campagna di informazione diretta a chi è in spiaggia. Esperti dell’Istituto saranno in alcuni stabilimenti balneari del litorale di Roma e del Lazio per fornire informazioni su come difendere la propria pelle, come esporla in modo naturale e sano, distribuendo materiale informativo, consigli pratici e nozioni scientifiche, in collaborazione con Idi Farmaceutici.

"Un servizio diretto, con punti informativi e gazebo Idi Sos-pelle” e la possibilità di dialogare con medici ed esperti dell’Istituto Dermopatico, guidato dal neo presidente Antonio Maria Leozappa".

Visite dirette e solari farmaceutici

Ma alla cura della propria pelle non bisogna stare attenti solo in estate: così al servizio di Sms-Se Mi Scotto e ai week end Sos-pelle, l’Idi affianca una campagna legata alle visite dirette e quindi ai solari di Idi Farmaceutici, all’avanguardia per i prodotti legati alla pelle, anche per la dermocosmesi.

Dal 1 agosto e per tutto il mese di settembre, infatti, sarà possibile usufruire di una speciale promozione ‘Estate 2017’ con visite private a costi scontati, presso le sedi della Capitale e di Capranica.

La "nuova stagione" dell'Idi

"Una nuova stagione per l’Istituto dermopatico - commentano dall'Idi - anche grazie al nuovo Consiglio di amministrazione presieduto da Antonio Maria Leozappa, e in cui sono stati chiamati a far parte oltre a padre Terenzio d’Ortenzio e padre Giuseppe Pusceddu della Congregazione Figli dell’Immacolata concezione, Enrico Zampedri direttore generale del policlinico Gemelli e Ruggero Parrotto, neo direttore generale del Bambino Gesù".