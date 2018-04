La primavera a Roma è low cost: gli eventi a prezzi scontatissimi!

Ha invaso le nostre giornate con “prepotenza” e stravaganza”, ha alimentato il desiderio di relax senza rinunciare alla conoscenza e alla cultura: la primavera è arrivata e ha portato con sè soprattutto la voglia del divertimento perché come direbbe il premio Nobel Dario Fo: “La risata, il divertimento liberatorio sta proprio nello scoprire che il contrario sta in piedi meglio del luogo comune, anzi è più vero o, almeno, più credibile”. E nessuna città, più di Roma, può coniugare in modo migliore il divertimento e la conoscenza. Consigli e suggerimenti a “prezzi stracciati”, ma non solo, per andare alla scoperta di posti e luoghi: in altre parole alternative indispensabili alla routine del quotidiano.

Dal romanticismo del teatro alla trasgressione dei tattoo

“Nessuno mette Baby in un angolo”. Nessuno può dimenticare questa frase, nessuno può non aver visto il film Dirty Dancing che ha consacrato al successo l’attore americano Patrick Swayze. Al teatro Olimpico (CLICCA QUI PER GLI SCONTI) emozioni come quelle regalate dai “balli proibiti” si possono ancora vivere in uno spettacolo in scena dal 4 al 13 maggio, in un contesto affascinante che ammalia e cattura, in occasione del 30esimo anniversario del film che ha fatto innamorare intere generazioni. Per i meno “sentimentalisti” un evento più strong: dal 4 al 6 maggio al palazzo dei Congressi all’Eur International Tattoo Expo Roma (CLICCA QUI). Nei locali suggestivi di uno dei palazzi che più di tutti racconta la storia del quartiere e dell’Italia, artisti internazionali mettono in mostra per tre giorni la loro arte sfoggiando veri e propri capolavori del mondo del tattoo. Eh no, Roma non delude nemmeno i più golosi: adulti e bambini sono tutti invitati alla festa del gelato (CLICCA QUI), tra le più attese dell’anno nella meravigliosa location di Villa Borghese che in primavera indossa il suo vestito migliore. Proprio qui, in via della Magnolie, dal 28 aprile al 1 maggio, si può assistere al concorso europeo che premia i migliori gelatieri italiani.

Prima il gelato e poi i percorsi benessere!

E non c’è da stupirsi se dopo aver assaggiato alcuni tra i gelati più buoni d’Italia, se non d’Europa, si insinua lentamente il desiderio di diventare un maestro in cucina. Perché no? Roma offre anche questa possibilità. Come? Ma con i corsi “Casa dello chef”: ovvero corsi di cucina di livello amatoriale presso la Casa dello Chef di Roma (CLICCA QUI), in via Anagnina. Si tratta di una scuola di cucina dotata di attrezzature di ultima generazione e sempre aggiornata con le più recenti tecnologie in commercio. Il calendario amatoriale spazia da lezioni monotematiche a corsi più articolati e multi lezione, eventi con personaggi televisivi e Chef Stellati. Inoltre, grande attenzione è rivolta anche ai bambini ed alla loro grande passione per la cucina, nella programmazione troverete tanti eventi a loro dedicati con la possibilità di organizzare tra “i fornelli” feste di compleanno in cui i piccoli Chef si metteranno alla prova in cucina. E in una così variegata scelta non possono di certo mancare le originalissime mostre messe in esposizione, ancora fino al 1 maggio, al Guido Reni District (CLICCA QUI): dai dinosauri ai mattoncini Lego, la mostra interattiva scientifica e il Real Bodies. Ogni mostra ha una sua peculiarità, ogni caratteristica può eccedere e tutto può avvenire a prezzi scontatissimi per i lettori di Roma Today. Gelati, mostre e corsi di cucina vi hanno affaticato? Nessun problema: in questa splendida città anche l’opportunità di effettuare percorsi benessere di coppia e pacchetti massaggi con trattamenti presso il centro Zeki Benessere di Roma (CLICCA QUI): “dolci coccole”, “dolci emozioni” sono solo alcuni dei nomi dei pacchetti che il centro mette a disposizione della propria clientela offerte vantaggiosissime.

"Benvenuti a teatro, dove tutto è finto ma niente è falso"

Dopo una giornata trascorsa a lasciarsi massaggiare per riprendere finalmente possesso della propria forma fisica e della tranquillità mentale si è pronti a “sostenere” una serata a teatro. Tra gli spettacoli più imminenti, ovviamente a prezzi scontati, Billy Bud in calendario per la serata del 15 maggio (CLICCA QUI) con musica di Benjamin Britten, l’opera in due atti è tratta dal romanzo di Herman Melville. Restiamo ancora a teatro “dove tutto è finto ma niente è falso” come direbbe Gigi Proietti e allora come rinunciare a “Follia” presso il teatro Quirino dal 2 al 6 maggio? Follia è un viaggio nei meandri più segreti della mente di una donna che ha attraversato il secolo breve danzando sul limitare dell’abisso. Una donna che incarna quattro emblematiche figure della cultura del novecento: Alma Malher, Alda Merini, Marina Cveteva e Kiki de Montparnasse.

C'è spazio anche per gli appassionati di enigmistica

Avete forse intenzione di lasciarvi scappare la prima escape room tecnologica di Roma? Certo che no, per i lettori di Roma Today il prezzo degli ingressi è ridotto, ma attenzione, potete acquistare solo se siete realmente appassionati di quiz, enigmistica e giochi di logica. Pronti per un'esperienza adrenalinica, avvincente e totalmente immersiva. Tutto questo provoca un inevitabile languorino. E allora il posto giusto è Luppolo a pochi metri dalla stazione Trastevere: menù e degustazioni in un locale dall'atmosfera anni 20-30 decorato come una stazione con palco per musica live.