Scegli il "Borgo più bello d'Italia nel Lazio", il concorso su Facebook: come votare

E' iniziato lo scorso 25 maggio il nuovo contest sulla pagina Facenook di Visit Lazio che permette a chiunque lo voglia di votare la bellezza della nostra regione.

Il Lazio, ricco di storia e cultura, vanta infatti numerosi borghi sparsi nel territorio che con il loro fascino regalano emozioni uniche. E per questo Visit Lazio ha deciso di lanciare un concorso che dà modo, a chiunque lo voglia, di votare il preferito.

Il regolamento

Come funziona il contest Facebook lanciato da Visit Lazio? Ogni 48 ore inizierà una gara fra tre borghi, che si sfideranno fino all’ultimo like per passare alla fase successiva. La fase eliminatoria consta 7 sfide per un totale di 21 borghi in gara.

Come votare? Ad ogni borgo verrà assegnata un’emoticon (like - cuore - abbraccio) che dovrete utilizzare per esprimere la vostra preferenza.

Alla scadenza delle 48 ore chiuderemo le votazioni e stileremo una classifica con i voti ottenuti da ogni località. I voti che perverranno dopo l’orario di chiusura non verranno considerati ai fini della classifica.

Alla fase successiva parteciperanno le vincitrici delle sfide eliminatorie più due ripescati che avranno ottenuto il maggior numero di voti nella fase iniziale.

Dalla seconda fase usciranno le tre finaliste che si contenderanno il titolo di Borgo più bello d’Italia nel Lazio. Tutte le informazioni qui: https://www.facebook.com/visitlazio/