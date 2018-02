Roma si prende Sanremo giovani: San Basilio e Garbatella festeggiano Ultimo e Mirkoeilcane

Parla romano il podio di Sanremo giovani: a conquistare il gradino più alto Ultimo con la canzone "Il ballo delle incertezze", secondo Mirkoeilcane con "Stiamo tutti bene". I due ragazzi romani hanno preceduto in classifica Mudimbi sul palco dell'Ariston con "Il mago".

Da San Basilio a Sanremo: trionfa Ultimo

Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, porta il primo premio delle nuove proposte a San Basilio. Il 22enne ha trionfato con "Il ballo delle incertezze", al momento della proclamazione la dedica emozionata e profonda per il fratello: "Vincerà sicuramente la sua battaglia" - ha detto prima di ritirare la targa.

"Da quando ero bambino solo un obiettivo: dalla parte degli ultimi per sentirmi primo" - la frase tratta dalla canzone "Sogni appesi" con la quale Ultimo ha celebrato la vittoria sui social. Da Sanremo a Roma dove inizierà subito il suo tour: la prima tappa il 12 febbraio alla Discoteca Laziale.

Al "Mario" di Mirkoeilcane il premio della critica Mia Martini

In festa anche Garbatella, quartiere di Mirkoeilcane. Per lui secondo posto e Premio della Critica Mia Martini: la sua "Mario" è il racconto del dramma dei migranti attraverso gli occhi di un bambino, Mario appunto. Dal quartiere romano, ma non solo, l'ispirazione per una musica caratterizzata da ironia e sarcasmo.

Tra i sogni nel cassetto un duetto con Max Gazzè: Mirkoeilcane alla chitarra, Gazzè al basso "verrebbe fuori qualcosa di molto divertente" - ha detto il giovane cantante romano a Today.it.

Sanremo parla romano

Roma dunque conquista Sanremo giovani e punta a fare incetta di premi anche nella serata finale dedicata ai "big": perchè quest'anno il Festival parla davvero tanto romano.

