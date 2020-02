Sanremo 2020, miti, rapper emergenti e figli d'arte: Roma protagonista all'Ariston

A prendere il posto del romano Claudio Baglioni, nella 70esima edizione del Festival di Sanremo, è il romagnolo Amadeus. Non c'è la romana Virginia Raffaele, sostituita da tante donne che nel corso delle 4 serate sanremesi affiancheranno il timoniere della kermesse. Manca anche Ultimo che, come sappiamo, fece molto parlare lo scorso anno. Ma c'è comunque tanta Roma nell'edizione di Sanremo in partenza il 4 febbraio 2020.

A partire dai Campioni, fino alle Nuove proposte, passando per gli ospiti che calcheranno il palco del Teatro Ariston dalla prima serata alla finale, andiamo a scoprire quanta Roma ci sarà in questo Sanremo 2020:

I Campioni

Il rap romano protagonista a Sanremo, quest'anno, con il ritorno di Achille Lauro (che nel 2019 diede scalpore con il brano "Rolls Royce"), con l'arrivo di Rancore e di Junior Cally, il più chiacchierato - finora - di questa 70esima edizione.

In primo piano la canzone malinconica e passionale di Michele Zarrillo, icona della musica cantautorale, nonché tra i cantanti romani più amati. Spiccano anche le donne romane nella categoria Campioni di Sanremo 2020: si tratta delle giovani e promettenti Elodie e Giordana Angi (quest'ultima direttamente da Aprilia) e della grande Tosca, che torna al Festival dopo 13 anni dalla sua vittoria.

Le Nuove Proposte

Un nome (anzi, un cognome) romano spicca su tutti nelle Nuove Proposte di Sanremo 2020: Gassman. C'è infatti Leo, figlio dell'attore Alessandro, in gara per la vittoria. A portare Roma tra i giovani anche il rapper Fasma.

Ospiti

Ma passiamo agli ospiti di questa 70esima edizione del Festival della Canzone italiana, perché - sin dalla prima serata - diversi romani calcheranno l'ambito palcoscenico. Arriva il regista romano Gabriele Muccino, con il cast del suo nuovo film "Gli anni più belli", composto da Francesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria ed Emma Marrone: tutti romani ad esclusione della cantante salentina.

Al teatro Ariston arriva anche Christian De Sica con il cast del film "La mia banda suona il pop" (tra cui c'è anche il romano Massimo Ghini).

Dulcis in fundo, si respira un po' di Roma anche nelle "donne di Amadeus" che si alterneranno nel corso delle 4 serate di Festival. Romana, infatti, la giornalista e co-conduttrice del Festival Laura Chimenti.