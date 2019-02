Sanremo 2019, cantanti, conduttori, ospiti: quanta Roma sul palco dell'Ariston

Il countdown è iniziato, mancano pochissimi giorni per l’avvio della kermesse canora più famosa d’Italia. La 69esima edizione del Festival di Sanremo andrà in scena dalla riviera ligure dal 5 al 9 febbraio. E anche quest’anno, la “quota” romana c’è.

I conduttori

A salire sul palco dell’Ariston, per il secondo anno consecutivo il cantautore Claudio Baglioni che per questa edizione ha scelto di essere affiancato da Virginia Raffaele, anche lei romana. Con il duo anche Claudio Bisio.

I cantanti in gara

Grande partecipazione in rappresentanza della città eterna anche da parte dei cantanti in gara. Torna sul palco di Sanremo Ultimo, dopo il successo dello scorso anno, da San Basilio punta a far sognare ancora una volta la periferia della città per renderla protagonista. Non solo, anche Paola Turci, Simone Cristicchi, Briga Achille Lauro (la vera novità del festival) e poi Daniele Silvestri, Federica Carta e Ghemon che pur essendo nato ad Avellino è romano d’azione.

Gli ospiti

Grandi nomi della canzone italiana, made in Roma, anche nella sezione ospiti. A emozionare il pubblico dell’Ariston, ci penseranno Giorgia con la sua voce dall’inconfondibile intensità, Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia. Salirà sul palco dell’Ariston anche Pierfrancesco Savino.

La kermesse canora non è ancora iniziata, ma scegliere per chi tifare è davvero difficile.