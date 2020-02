San Valentino, cuori con messaggi d'amore illuminano via Borgognona

Via Borgognona si illumina d'amore. La via nel cuore della Capitale, dopo le luminarie natalizie autofinanziate, torna ad accendersi ma di cuori rossi.

Luminarie di San Valentino in via Borgognona

Dopo il successo dello scorso anno, infatti, i commercianti di via Borgognona hanno deciso di replicare l'installazione romantica, ma con qualche novità.

"Quello che più ci ha fatto piacere - raccontano gli esercenti della via - è stato vedere nella precedente edizione la moltitudine di turisti e persone locali che passeggiando per le vie del centro rimaneva piacevolmente colpita dal colore rosso intenso e romantico delle luci. Questo per noi è motivo di orgoglio - proseguono - perché vuol dire che siamo riusciti nel nostro intento e cioè quello di rendere unica come sempre la nostra strada,contando sulle nostre disponibilità ed agendo autonomamente".

Cuori luminosi con "sorpresa"

I cuori luminosi di via Borgognona, però, presentano una romantica sorpresa per il San Valentino 2020: ogni cuore custodisce al suo interno un verso di una canzone d'autore che riporta un messaggio per l'occasione. E non c'è passante che percorrendo la via non si fermi a leggere quelle frasi d'amore.