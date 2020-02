San Valentino a Roma: tutti gli eventi per la Festa degli innamorati

Un bacio sotto al Colosseo, una dichiarazione d'amore sul belvedere del Gianicolo, un anello e una proposta di matrimonio al Giardino degli Aranci, una cena a lume di candela in uno dei ristoranti più belli di Roma. San Valentino nella Capitale è romanticismo puro. Ogni scorcio è la cornice perfetta per celebrare l'amore il 14 febbraio. Dai vicoli del centro agli imponenti monumenti, dalle terrazze ai punti panoramici più suggestivi della città.

Se non avete ancora pensato a cosa fare a San Valentino, già una semplice passeggiata per le vie del centro regalerà un'atmosfera speciale, tra vetrine addobbate, monumenti e persino strade illuminate a tema, come via Borgognona che ha acceso dei romantici cuori con frasi d'amore, per l'occasione.

Tanti anche gli appuntamenti da non perdere in città. Eventi culturali, musicali, sconti nelle mostre e nei musei, iniziative golose e tanto altro ancora. Ecco, dunque, un po' di idee su cosa fare a San Valentino a Roma:

MIC in Love, San Valentino nei musei

Incontri clandestini e giochi di seduzione, amori celebri e coppie mitologiche, storie di zitelle e innamorati celesti. Sono soltanto alcune delle proposte per MIC IN LOVE, il programma di nove appuntamenti all’insegna dell’ “AMOR/ROMA” nei musei, nei monumenti e lungo le vie della città venerdì 14 febbraio, il giorno di San Valentino. L’iniziativa è promossa da Roma Capitale - Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali nell’ambito del programma educativo “Patrimonio in Comune. Conoscere è partecipare”. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

San Valentino al MAXXI

Il giorno di San Valentino si entra in 2 al MAXXI con un solo biglietto. Dalle 11 alle 20 (ultimo ingresso ore 19), un biglietto vale due ingressi. Le mostre del Museo e la mostra di Altan saranno visitabili a prezzi speciali. Un San Valentino all'insegna della cultura che offre anche un'ulteriore promozione a chi vuole regalare una "MyMAXXI Family&Friends". [TUTTE LE INFORMAZIONI]

San Valentino al ristorante

Una cena romantica, in un luogo mozzafiato, una serata "stellata" con vista su Roma, oppure una cenetta intima, semplice e bella proprio per questo. Roma offre tante opportunità per mangiare in coppia la sera di San Valentino. Cucina italiana, asiatica, fusion ce n'è per tutti i gusti. Scopri qui una selezione di ristoranti per San Valentino a Roma.

San Valentino in un romantico igloo

Il ristorante Qvinto si veste d'amore, non solo il 14 febbraio, ma per una settimana intera. Ogni ambiente del ristorante avrà un allestiento speciale, per rendere unica e memorabile la serata di tutti gli innamorati. Oltre al ristorante, si potrà decidere di trascorrere la serata nel Secret Garden, il giardino romantico di Qvinto, adatto per definizione a celebrare l’amore. Oppure si potrà scegliere l’Igloo Garden, location ideale, riservata e mozzafiato per trascorrere la propria serata, in una cornice unica, con cuori, petali di rose, sottofondo musicale a scelta e menù dedicato. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

San Valentino da Rosso

Venerdì 14 febbraio, a grande richiesta, ritorna la cena d'autore a cura della ritrattista Giovanna, l'artista più famosa di piazza Navona! Vi state domandando cosa sia una cena d'autore? Lo potrete scoprire da Rosso, l'unico ristorante di Roma che omaggia i suoi clienti regalandogli un ritratto realizzato durante una cena romantica. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il gioco delle coppie, San Valentino al Museo di Zoologia

Quest’anno San Valentino si festeggia anche al Museo di Zoologia. Venerdì 14 febbraio, in occasione della festa degli innamorati, sono infatti in programma speciali visite tematiche dedicate all’amore nel regno animale, rivolte esclusivamente agli over diciotto.

Dal comportamento all’anatomia, saranno svelati tutti i segreti su come gli animali riconoscono e scelgono il proprio partner e quali sono i rituali di corteggiamento. Alla ricerca dei più insoliti meccanismi riproduttivi sviluppati da pesci, anfibi, rettili, uccelli e naturalmente dai mammiferi, attraverso un’originale “gioco delle coppie”. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Speciale San Valentino, amori e passioni nell'antica Roma

Lo splendido scenario dei Fori imperiali farà da sfondo ad una speciale serata di San Valentino, organizzata da Roma ad hoc, accompagnata dagli amori, gli intrighi e le passioni di alcuni dei personaggi più celebri dell’antica Roma. Partendo dal Campidoglio si scenderà verso una delle più belle vie della capitale: via dei Fori Imperiali. Affacciandoci sui Fori e con il Colosseo sullo sfondo si rievocheranno gli splendori, le glorie e i trionfi dell’Impero romano ma non solo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

San Valentino al teatro con cena rinascimentale

Sandro Botticelli alla corte di Lorenzo il Magnifico. I protagonisti del Rinascimento fiorentino rappresenteranno la storia d'amore del grande pittore per Simonetta Vespucci, sua musa ispiratrice, colei che è raffigurata nella Venere e nella Primavera. Una vicenda vera in un testo teatrale ricco di storia e di passione. La danzatrice Giulia Fabrocile sarà Simonetta. Lo spettacolo presentato al Teatro Aurelio, sarà preceduto da una cena alla moda del Magnifico con pietanze preparate dalle mani esperte di Biker's catering. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

San Valentino con Love Today

Se per San Valentino vorresti sorprendere i tuo partner con un regalo speciale, ma ancora non si hanno le idee chiare, niente ansia: basterà semplicemente scegliere Shop Today che vi aiuterà nell’organizzazione della serata perfetta e nella scelta di un sogno indimenticabile, inoltre il vantaggio è doppio: oltre agli sconti scelti per i lettori di Roma Today, inserendo il codice LOVETODAY si potrà godere di un extra sconto del 10% (da inserire in fase di acquisto) creato proprio in occasione di San Valentino e che sarà valido fino al 15 Febbraio 2020. [TUTTE LE INFORMAZIONI]