San Patrizio a Roma, tutti gli eventi: fiumi di birra e folklore irlandese

Dall'Irlanda a Roma, il St. Patrick's Day conquista la Capitale e la tinge di verde. Fiumi di birra, concerti, ricette tradizionali ed eventi a tema per immergersi a pieno nello spirito irlandese.

San Patrizio a Roma: la città si tinge di verde

Un'atmosfera magica e suggestiva. Per gli irlandesi il verde è il simbolo della madre patria, una terra così verde da essere stata ribattezzata “L’Isola di Smeraldo”: per questo, con la Festa di San Patrizio sempre più patrimonio mondiale, sabato 17 marzo alle ore 21 tantissimi monumenti italiani cambieranno colore. A Roma sarà il Colosseo a diventare verde.

Ma la Festa di San Patrizio sarà in tutta Roma con i locali e i pub della città a organizzare serate tutte dedicate alla celebrazione del Paddy's Day: la festa del patrono d'Irlanda.

Impossibile sfuggire a pinte e "cheers!", ma non solo: non mancano nell'offerta del San Patrizio a Roma l'omaggio a musica, folklore e cucina irlandese.

Gli eventi del St. Patrick's Day a Roma

Al Kill Joy è festa grande in occasione del St. Patrick's Day. Tanta birra, ottimo cibo e un grande show per trascorrere in allegria questa serata, come da migliore tradizione Irlandese. Sul palco la musica di due grandi band della storia del rock, Depeche Mode e U2 interpretate magistralmente dalle tribute band. Fiumi di birra e tanta buona musica tingeranno di verde Stazione Birra dove, per la sera di San Patrizio, sul palco arriveranno i bravissimi Just Like Cure.

Allo Shamrock otto ore di concerto live all'esterno del pub col Trio Binario e The Shire. Stickers dedicati alla festa firmati Shamrock Pub Roma. Fiumi di birra di qualsiasi colore, persino verde. Ricchi gadget e cotillons.

Al Ritual Pab c'è lo Stout Party: sia alle spine che in bottiglia disponibili Stout ed Imperial Stout dei migliori birrifici esteri oltre all'intramontabile Black Belt, una Oatmeal Stout dai sentori di Caffè e Cacao.

Al The Sleeping Dog Pub festa all'insegna di Jameson e Guinness: per la serata del 17 marzo il pub di via Giuseppe Dezza si tinge di verde e celebra dunque l'Irlanda con due dei suoi prodotti migliori.

Tradizione anche al Limerick Pub che festeggia il Santo Patrono dell'Irlanda con una sacra bevanda: la birra. In occasione della Festa di San Patrizio tanta stout e lo storico "Beef in Guinness".

Festa a tema con musica e folklore della tradizione irlandese, degustazione di birre artigianali e artigianato al Mercatino di San Patrizio.