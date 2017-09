San Cesareo, Al via nel mese di ottobre il corso per l’abilitazione a raccogliere funghi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Il Comune di San Cesareo, Assessorato alla Cultura, Politiche Ambientali e Attività Produttive, ha organizzato un corso di formazione utile per il conseguimento del tesserino raccolta funghi secondo legge regionale 32/98. Le lezioni prenderanno avvio ad ottobre 2017 e si articoleranno in sei appuntamenti serali ogni martedì e giovedì, dal 3 al 19 ottobre ore 18.00, che saranno ospitati presso la biblioteca comunale “Massimo Adabbo” (Traversa della cultura, 1).



“Dopo i corsi dedicati alla cura e alla potatura dell’olivo, che tanto interesse hanno riscosso tra i cittadini di San Cesareo e dei comuni limitrofi, riparte a pieno ritmo l’attività extra-libraria della nostra biblioteca comunale con un corso dedicato questa volta alla raccolta dei funghi- spiega l’assessore alle politiche ambientali Massimo Mattogno -. Il corso sarà tenuto da micologi della Asl Rm5 che illustreranno le caratteristiche delle varie specie, distinguendo gli esemplari commestibili da quelli velenosi, con particolare attenzione sui pericoli derivanti dall'intossicazione da funghi. Verranno inoltre approfonditi alcuni aspetti riguardanti la fauna e la flora locale, come approcciarsi correttamente ai boschi e verrà infine spiegata la normativa regionale di riferimento. Il corso è a numero chiuso invito pertanto gli interessati ad iscriversi subito”.



Ai frequentanti del corso verrà rilasciato un attestato funzionale all'ottenimento del tesserino valido il tutto il territorio della Regione Lazio. Costo del corso 50 euro (tariffario Roma Asl Rm5). Gli interessati possono presentare domanda di iscrizione presso la segreteria del comune di San Cesareo, telefonando allo 06.95.89.82.06 o inviando una mail a segreteriasancesareo.gov.it