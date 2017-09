San Cesareo, al via la 49^ sagra dell’uva e della cucina casareccia

Quattro giorni di festa, nel segno della tradizione e della gastronomia: torna a San Cesareo dal 21 al 24 settembre la “49^ Sagra dell’Uva e della cucina casareccia”. Sfilate di carri e carrettieri a vino, pigiatura dell’uva, esibizione della banda comunale, gruppi musicali, spettacoli danzanti, esibizioni sportive, stands gastronomici, tombolate mangerecce, ricca lotteria animeranno la centralissima piazza Giulio Cesare per una manifestazione che si rinnova da ben 49 anni.

“La Sagra dell’Uva e della cucina casareccia è una festa molto sentita dai sancesaresi, una tradizione che ribadisce il legame della mia gente alla terra, ai suoi frutti e che richiama ogni anno un numero sempre crescente di visitatori - dichiara il sindaco Pietro Panzironi-. Ringrazio la Proloco di San Cesareo, il suo presidente Luca Malucelli, il direttivo e tutti i collaboratori per il grande lavoro speso nell’organizzazione di questa manifestazione, tutte le associazioni e i tanti volontari impegnati per giorni nei preparativi e che sacrificano il proprio tempo libero senza interesse alcuno, ma solo nell’ottica di regalare momenti di festa alla propria comunità. Invito tutti a trascorrere questi giorni di sagra pensando a San Cesareo come patrimonio di tutti, affinché il coinvolgimento e l’impegno, la passione, la reciprocità, che nella festa si accumunano così bene nel lavoro delle associazioni e dei volontari, diventino una base, un terreno anche per altre iniziative sociali ed individuali”.

Di tutto rispetto il ricco cartellone di appuntamenti con band musicali molto seguite, tra tutte “L’Orchestraccia” gruppo itinerante di folk-rock romano, composto da attori e cantanti come Edoardo Pesce e Marco Conidi di Romanzo Criminale, Luca Angeletti volto noto di “La Omicidi”, e l’attore e regista Giorgio Caputo, la cui esibizione è prevista sabato 23 alle ore 21.00. Nel corso dell’intera manifestazione saranno attivi stands gastronomici per gustare i prodotti tipici della gastronomia locale accompagnati da vino e Uva Italia, naturalmente. Appuntamento il prossimo fine settimana a San Cesareo per una festa popolare che coniuga la cucina locale a musica, spettacoli danzanti nel nome della tradizione più vera ed autentica.