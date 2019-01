Salvamamme: approdate dieci Befane Vip con una calza di 10 metri piena di doni

Festeggiata oggi la Befana di Salvamamme, organizzata con CRI Roma e C.E.M. (Centro Educazione Motoria) è stato oggi un evento ricco di emozioni che ha regatalo alle mamme e i loro bambini e ragazzi speciali momenti artistici e tanti doni che sono stati distribuiti da Guido Aggiusta-giocattoli e da un effervescente gruppo di “Befane Vip” che sono arrivate “in sella” ad una moto guidata dai centauri dell’Associazione Motociclisti delle Forze dell’Ordine capitanati da Roberto Cogoni. Con tanto di calza lunga 10 metri, colma di doni, giochi e dolciumi per tutti i presenti e realizzata dalla stilista Annalisa Di Piero, sono approdate sul palco del Teatro Solferino la Patron di Miss Italia, Patrizia Mirigliani, le attrici Cinzia Leone, Milena Miconi, Marina Crialesi, Barbara Bacci, Francesca Ceci, Karin Proia e Giada Benedetti, la showgirl Flavia Vento e la conduttrice radiofonica e voce di Radio Zeta - RTL, Myriam Fecchi, chiamate a raccolta dalla communication manager, Donatella Gimigliano e dal manager dei Vip, Vito Loprete. Il tutto sarà “condito” dalla simpatia e l’allegria di Vincenzo Bocciarelli, appena rientrato in Italia dalla Tahilandia, dove è stato scelto fra gli interpreti di “Professor Dinkan”, kolossal in 3D diretto da Ramachandra Babu e K.P. Nambiathiri, due dei maggiori film-maker indiani, che affiancheràDebora Diodati, Presidente della Croce Rossa di Roma, Grazia Passeri, Presidente di Salvamamme e Maria Concetta Cidoni, Presidente dell’Associazione Genitori del CEM (Centro di Educazione Motoria) anche nella consegna di riconoscimenti ai volontari che hanno sostenuto le attività dell’associazione.

Ha portato i saluti del Comitato Regionale di Croce Rossa italiana anche il Presidente Adriano De Nardis e non sono mancate le famiglie del Centro d’Accoglienza per richiedenti asilo “Penelope” della CRI di Roma, oltre ai genitori di famiglie in difficoltà. Un premio e uno speciale ringraziamento a Roberto Zanna dell’Associazione “Tutti Taxi per Amore”, presieduta daMarco Salciccia, che, unitamente al suo team di volontari, ha dato un importante sostegno all’organizzazione dell’evento. L’iniziativa è stata arricchita dalle performance canore di Giuseppe Salsetta, reduce da Amici 2008 che ha in uscita un nuovo singolo “Il dono dell’ubiquità”, una coreografia di Giada Somerzari, maestra e performer professionista di danza ed espressività araba, e le incursioni del comico romano Dani Bra, presente ai Lab Zelig su Sky SCQR e vincitore del Premio Nazionale Cabaret e pronto per la nuova avventura come docente della prima Accademia della Comicità a Roma.

L’evento si è concluso con un buffet all’insegna del grand gourmet a cura dello chef Bruno Brunori. Tra gli ospiti anche il direttore di Canale 21, Stefano Arquilla, l’attore Fabrizio Apolloni, lo stilista Joe De Gaetano, il produttore Riccardo Meli. L’evento è realizzato grazie al contributo della Regione Lazio.