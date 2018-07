Dalla Spaghettongola alla pizza fritta: le sagre di agosto a Roma e dintorni

Dai sapori del mare a quelli della montagna, sullo sfondo sempre la tradizione e i prodotti tipici del territorio: tante le sagre di Agosto a Roma e dintorni.

Sagre di agosto a Roma e dintorni

Sul litorale è di scena Spaghettongola, la tradizionale festa degli spaghetti alle vongole lupino; a quota più alta si celebrano maccaruni, strozzapreti e pizza fritta.

Sagre di Agosto a Roma o appena fuoriporta dunque per tutti i gusti: ad allietare le giornate all'insegna di ricette sensazionali e piatti da leccarsi i baffi anche mercatini, musica e spettacoli dal vivo.

Ecco dunque le sagre di agosto a Roma e dintorni da non perdere

Sagra della Tellina

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell'estate del litorale laziale: la Sagra della Tellina nel Borghetto dei Pescatori. La manifestazione porterà nel cuore dello storico rione di Ostia stand gastronomici e merceologici, giostre, attrazioni per i bambini, ma, soprattutto, chili e chili di spaghetti con le telline che rappresentano uno dei piatti tipici della cucina capitolina e un vanto per quella ostiense. Uno dei piatti più amati dai romani e dai turisti in vacanza sul mare di Roma. Una ghiotta occasione per migliaia di visitatori.

Sagra degli strozzapreti pizzicati

Prima si festeggerà in tavola con gli strozzapreti e poi ci si scatenerà in piazza sulle note della pizzica salentina. A Canterano, intorno al concetto di “pizzicare” andrà in scena un gemellaggio ideale tra le tradizioni gastronomiche degli Appennini laziali e quelle musicali della Puglia con la “Sagra degli strozzapreti pizzicati”. La gustosa manifestazione gastronomica è diventata in poco tempo uno degli appuntamenti estivi più attesi della provincia di Roma, per il gusto irresistibile di un’antica ricetta e per l’effetto entusiasmante e “saltellante” della danza popolare.

Sagra dei maccaruni

A Ponticelli Sabino torna la Sagra dei Maccaruni, giunta quest'anno alla sua 18esima edizione. Nel centro storico: specialità gastronomiche, botti del vino, artisti di strada oltre al mercatino dell'artigianato. Re indiscussi della manifestazione i prelibati Maccaruni, ossia pasta tirata a mano dalle esperte cuoche del paese, la cui ricetta è gelosamente custodita. Uno dei piatti tipici della zona da dover assaggiare senza indugi.

Sagra della pizza fritta e degli Arrosticini

A Passo Corese ecco la Sagra della Pizza Fritta e degli Arrosticini, giunta alla sua 14esima edizione. Le serate saranno allietate da musica da ballo, dalla quarta edizione del "Forever's got talent", dalla cover e da spettacoli comici. A fare da cornice gastronomia, area bambini con animazione e truccabimbi e mercatino artigianale.

Spaghettongola

Ventidue quintali di cozze e altrettanti di vongole finiti in padella. Venti quintali di calamari. Oltre duemila chili di pasta. Trentamila persone ad assistere agli spettacoli. Questi i numeri da record di Spagettongola, la festa degli spaghetti alle vongole lupino che quest'anno raggiunge la sua "decima". Due i menù che bolliranno in pentola: qui tutte le info su uno degli appuntamenti del gusto più attesi dell'estate e dell'anno.

Festa del Cacciatore

Ancora più ricca di iniziative rispetto agli anni scorsi ecco la IX Festa del Cacciatore. L’appuntamento tanto atteso dal mondo venatorio e non, anche quest’anno delizierà il palato con le tante prelibatezze a base di prodotti tipici locali, ancora più ricco e variegato, per soddisfare i gusti dei più grandi e dei più piccoli.