Nemi risponde al Covid, l'edizione 2020 della Sagra delle Fragole sarà "social"

Nemi risponde al Covid-19 con un’edizione speciale della Sagra delle Fragole. Anche per l’anno in corso l’Amministrazione Comunale di Nemi, nel rispetto delle normative nazionali della fase due dopo l’emergenza Covid-19, ha deciso di organizzare la prima Sagra delle Fragole virtuale e social, arrivata alla sua 87esima edizione.

Lo farà promuovendo una serie di video dal 4 al 7 giugno caricati sulla pagina Facebook istituzionale volti a divulgare ad un pubblico più vasto possibile le peculiarità storiche, archeologiche, culturali e della tradizione di Nemi.

Storia e tradizione della sagra

Il programma prevede la realizzazione in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali di un video che descriverà la gloriosa storia delle Navi Romane e dell’importanza del sito archeologico del Tempio di Diana.

I successi video descriveranno anche le tecniche utilizzate dai maestri fioristi nel realizzare le composizioni floreali; sarà narrata la descrizione del costume tipico delle Fragolare; verrà pubblicato un tour virtuale nel centro storico con il suo borgo e suoi scorci panoramici e non mancherà la tradizione enogastronomica che da sempre contraddistingue Nemi con le sue specialità dedicate alle fragole e fragoline di bosco.

Un modo per segnare negli annali una edizione speciale che consentirà di promuovere Nemi mantenendo il tradizionale appuntamento della Sagra. Molto Importante è l’azione mediatica che il Comune in partnership con Dimensione suono Soft e il gruppo RDS metterà in campo con spot e visibilità digitale.

Le fragolare

Protagoniste indiscusse della Sagra saranno, anche in questa edizione totalmente social, le ‘Fragolare’ che si faranno riprendere e fotografare con l’antico costume della tradizione: gonna rossa, bustino nero, camicetta bianca e mandrucella di candido pizzo sul capo.

Fragole e Fragoline

Sempre in primo piano le fragole, che per questa edizione si potranno assaggiare virtualmente in gioco di immagini e suoni che esalterà tutte le loro caratteristiche.

L’edizione di quest’anno sarà completamente virtuale ma mantiene lo spirito che negli anni ha contraddistinto questo storico appuntamento. Utilizzando le nuove forme di comunicazione in particolare facebook riusciremo a svolgere una’edizione virtuale che possa andare incontro a tutte le esigenze e i gusti dei tantissimi visitatori che potranno comunque visitare Nemi durante tutto il resto dell’anno e in piena sicurezza.

Importante è stato il contributo dell’assessore Edy Palazzi, dell’archeologa e consigliere Sara Scarselletta che insieme alla Funzionaria del MIBAC Simona Carosi hanno affrontato i temi storici e culturali. Un grazie anche al cantautore Max Spurio che con il suo Brano “La terrazza degli Innamorati” accompagnerà i video – Lo dichiara il Sindaco di Nemi Alberto Bertucci –

Il programma su Facebook