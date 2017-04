Il Roseto di Roma: apertura, orari e visite guidate

Il Roseto di Roma è pronto a stupire romani e turisti con la sua immensa bellezza. Come di consueto il Roseto di Roma riaprirà al pubblico il 21 aprile, giorno del Natale di Roma, e sarà visitabile tutti i giorni, comprese le domeniche e i giorni festivi dalle ore 8.30 alle 19.30, fino al 18 giugno.

La riapertura del Roseto di Roma sarà l'occasione, per i romani e i numerosi turisti presenti in città, per ammirare una delle più prestigiose collezioni botaniche della Capitale in un luogo suggestivo e romantico.

Il Roseto di Roma ospita circa 1.100 varietà di rose botaniche, antiche e moderne provenienti da tutto il mondo. Gli esemplari coltivati arrivano infatti dall'Estremo Oriente sino al Sud Africa, dalla Vecchia Europa sino alla Nuova Zelanda, passando per le Americhe. Sono presenti specie primordiali, o "rose botaniche", che risalgono a 40 milioni di anni fa, molto pregiate e poco conosciute, dimorate insieme alle "rose antiche", tutte di grande originalità e bellezza.

Il Roseto ospita il Concorso Internazionale Premio Roma, riservato alle più belle nuove varietà di rose e si svolge ogni anno nel mese di maggio. L'evento apre la stagione internazionale delle manifestazioni dedicate alla coltivazione di questo fiore ed è un avvenimento di grandissima importanza nel campo botanico. Proprio per permettere i lavori della giuria nel corso dello svolgimento del tradizionale concorso internazionale il Roserto di Roma rimarrà chiuso nella giornata del 20 maggio. Unico giorno in cui l'accesso al pubblico non sarà possibile.

L'ingresso al Roseto di Roma è libero e gratuito. Su richiesta, e in base alla disponibilità, è possibile la prenotazione di visite guidate.

Roseto di Roma

dal 21 aprile 2017 al 18 giugno 2017

dalle ore 8.30 alle ore 19.30

unico giorno di chiusura 20 maggio 2017

Telefono: 065746810

Il Roseto di Roma è in via di Valle Murcia, 6 - 00153 Roma

Per informazioni Roseto di Roma

Tel. 065746810 - fax 0657135413

rosetoromacapitale@comune.roma.it