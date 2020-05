Il Roseto Comunale riapre al pubblico: ingressi contingentati e nuove regole per le visite

Il Roseto Comunale riapre le porte al pubblico, rispettando così una tradizione ormai consolidata. L'apertura, seppure in leggero ritardo a causa dell'emergenza sanitaria da epidemia da COVID- 19, è avvenuta sabato 16 maggio.

Roseto Comunale, nuove regole per le visite

La visita al prestigioso giardino sarà limitata alla sola zona collezioni dal martedì alla domenica, dalle ore 08.30 alle ore 19.30. L’accesso sarà contingentato all'ingresso ed i visitatori dovranno attenersi scrupolosamente al rispetto delle regole impartite dal DPCM del 4 maggio 2020, ai fini della prevenzione dei rischi da contagio da Coronavirus.

In particolare i fruitori del Roseto sono tenuti all’osservanza dell’utilizzo dei previsti dispositivi sanitari (mascherine e guanti) nonché al rispetto del distanziamento sociale di almeno un metro.

Il servizio igienico situato all’interno del Roseto Comunale, resterà chiuso al pubblico in quanto non è possibile gestire il servizio di pulizia nel rispetto di tutte le norme sanitarie richieste in questo particolare periodo di emergenza sanitaria.

La chiusura del Roseto comunale è prevista per il 14 giugno 2020.

Il Roseto Comunale

Il Roseto ospita circa 1.100 varietà di rose botaniche, antiche e moderne provenienti da tutto il mondo. Gli esemplari coltivati provengono un po' da tutto il mondo: dall'Estremo Oriente sino al Sud Africa, dalla Vecchia Europa sino alla Nuova Zelanda, passando per le Americhe. Sono presenti specie primordiali, o rose botaniche, che risalgono a 40 milioni di anni fa, molto pregiate e poco conosciute, dimorate insieme alle "rose antiche", tutte di grande originalità e bellezza.

Il Roseto ospita il Concorso Internazionale Premio Roma, riservato alle più belle nuove varietà di rose e si svolge ogni anno nel mese di maggio. L'evento apre la stagione internazionale delle manifestazioni dedicate alla coltivazione di questo fiore ed è un avvenimento di grandissima importanza nel campo botanico.