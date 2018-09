"Romolo + Giuly", la guerra mondiale italiana in onda dal 17 settembre

È finita l’attesa. Mancano pochissimi giorni alla messa in onda della prima puntata della serie “Romolo+Giuly – La guerra mondiale Italiana” che vede la “contrapposizione” perenne tra Roma sud e Roma nord ma anche tra Roma e il resto dell’Italia e ancora tra Milano e Napoli. Insomma una “guerra senza quartiere” che ha tra gli interpreti nomi noti del panorama televisivo italiano. La prima puntata della comedy andrà in onda nella serata di lunedì 17 settembre a partire dalle ore 21.15. E' composta da 8 episodi della durata di 30 minuti ciascuno.

Il cast della prima serie italiana targata Fox

Le riprese della serie televisiva sono iniziate lo scorso 23 aprile. Ad interpretare la coppia di innamorati per eccellenza troviamo nel ruolo di Romolo uno dei tre creatori della serie Alessandro D’Ambrosi (già protagonista nella fiction italiana targata Rai “Un medico in famiglia”) e nel ruolo di Giuly la giovane attrice Beatrice Arnera (conosciuta in Tini: la nuova vita di Violetta, Addio fottuti musi verdi, Non c’è campo). Ad interpretare il boss di Roma Nord Massimo Copulati ci sarà Massimo Ciavarro (Sapore di mare 2 – un anno dopo, Commesse, Celluloide) nei panni di Arfio Montacchi, suo antagonista di Roma Sud, troviamo Federico Pacifici (Non uccidere, La linea verticale). Inoltre Fortunato Cerlino, Michela Andreozzi, Lidia Vitale, Giorgio Mastrota, Niccolo’ Senni, Matteo Nicoletta, Stefano Fregni, Ludovica Martini, Nunzia Schiano e la partecipazione straordinaria di Francesco Pannofino.

La colonna sonora scritta e cantata da Lo stato sociale

La colonna sonora è stata scritta dai ragazzi de “Lo stato sociale” appositamente per la serie tv in onda dal prossimo lunedì 17 settembre sul canale 112 di Sky. Il titolo di quello che si annuncia già un tormentone è “Il Paese dell’amore”.