Romarama accende i riflettori: appuntamenti nei Musei Civici e alla Casa del Cinema

Al via questa settimana il programma del nuovo palinsesto culturale creato e promosso da Roma Capitale Assessorato alla Crescita Culturale. Questi alcuni degli appuntamenti fino al 5 luglio dei Musei Civici e di Casa del Cinema, oltre alle attività di didattica in partenza dal 1 luglio, sempre all’interno dei musei. Il canale social @culturaaroma darà aggiornamenti quotidiani.

Ai Mercati di Traiano nuovo allestimento della mostra Civis Civitas Civilitas. Roma antica modello di città, con 30 nuove opere che raffigurano ponti, acquedotti e mercati, mentre dal 1 luglio ripartono le attività didattiche nei musei e le visite guidate in città con il programma Patrimonio in Comune. Conoscere è partecipare. Da luglio a settembre, i numerosi appuntamenti di aMICi e Visita con noi! offriranno a tutti la possibilità di tornare a godere della bellezza del nostro patrimonio e dei luoghi della cultura. Si parte con aMICi il 1 luglio al Museo dell’Ara Pacis e il 2 luglio ai Fori Imperiali. La domenica 5 luglio Visita con noi! propone due itinerari in città con partenza dai Musei Capitolini e dal Museo dell’Ara Pacis. Prenotazione obbligatoria allo 060608, informazioni su www.sovraintendenzaroma.it.

Questa settimana poi, torna, in occasione della prima domenica del mese, il 5 luglio l’entrata gratuita per tuttinei Musei Civici e nelle aree archeologiche dei Fori imperiali e Circo Massimo con prenotazione obbligatoria allo 060608.

Alla Casa del Cinema di Villa Borghese oggi, martedì 30 e poi giovedì 2 luglio, si possono vedere alle 18 ad ingresso gratuito due pellicole della rassegna Ingmar Bergman il genio della lampada:Piove sul nostro amore e La terra del desideri. Ultimi due appuntamenti anche per la rubrica della Casa del Cinema La cineteca del direttore, curata da Giorgio Gosetti che saluterà con gli appuntamenti dedicati, mercoledì 1 luglio alle 10.30, a Sapore di mare di Carlo Vanzina e, domenica 5 alle 11.00, al film Un pesce di nome Wanda di Charles Crichton.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per info casadelcinema.it.