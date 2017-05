Romaeuropa Festival, cento giorni di arte e cultura da tutto il mondo per la 32esima edizione

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Dal 20 settembre al 2 dicembre più di 300 artisti provenienti da 32 Paesi ed un ricco calendario e venti e spettacoli no stop in giro per la città.

79 progetti con 60 spettacoli. Poi mostre, installazioni, convegni e percorsi di formazione. Tutto questo è la 32esima edizione di Romaeuropa festival, presentata stamattina, martedì 16 maggio, presso la sede della fondazione in via dei Mercati Generali.

Una lunga kermesse artistica che dal 20 settembre al 2 dicembre porterà in 24 tra i luoghi più importanti della Capitale 174 repliche, 7 prime assolute, 32 programmi internazionali. “Un festival internazionale che sospinge senza sosta i confini dell’arte”, Romaeuropa convoca un battaglione di oltre trecento artisti provenienti da 32 Paesi.

“Where are we now?”, è titolo di questa nuova edizione. “Abbiamo formulato una domanda come titolo del REf17 perché interrogarsi, in questo momento, ci sembra la scelta più consona alla condizione che stiamo vivendo – dice Fabrizio Grifasi, Direttore generale e artistico della Fondazione Romaeuropa presieduta da Monique Veaute - Le opere degli artisti compongono una mappa del presente, fragile come il castello di carte della nostra immagine di quest'anno ma non per questo meno ambiziosa, e si collocano oltre le categorizzazioni estetiche e di genere inserendosi in una geografia concettuale che si costruisce e si disfa secondo la forza delle interpretazioni”.

Da Sasha Waltz a Dada Masilo, da Sidi Larbi Cherkaoui a Jan Fabre, da Jeff Mills con Tony Allen a Carl Craig con Francesco Tristano passando per Marco Paolini con Mario Brunello e Frankie hi-nrg, The Holy Body Tattoo con Godspeed You! Black Emperor, Ascanio Celestini, CollettivO CineticO, Muta Imago, Alessandro Baricco con Dario Voltolini e Nicola Tescari, Roberto Herlitzka, solo per citarne alcuni.

Torna inoltre Digitalife, cuore tecnologico del Romaeuropa Festival che, con la supervisione di Monique Veaute, per la sua ottava edizione, giunge per la prima volta nei prestigiosi spazi del Palazzo delle Esposizioni raggruppando opere immersive a cura di Richard Castelli e video-arte selezionate da Nomas Foundation e Fondazione Giuliani.

Romaeuropa Festival 2017 sarà inaugurato il 20 settembre dalla grande coreografa tedesca Sasha Waltz in scena con la prima italiana della sua nuovissima pièce “Creation”.

E a dare ancora più stabilità e importanza al progetto portato avanti da Grifasi, il riconoscimento del Parlamento Italiano lo scorso febbraio che ha inserito Romaeuropa nella legge per la valorizzazione dei grandi Festival d’interesse nazionale, oltre alla conferma del sostegno del ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di Roma Capitale, della Regione Lazio, insieme al prezioso supporto della Fondazione Terzo Pilastro – Italia e Mediterraneo, che sostiene le attività di Romaeuropa e la promozione degli artisti del Mediterraneo.