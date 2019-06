Divertimento, cultura e gusto: tutte le offerte riservate ai lettori di Roma Today per un week end low cost

“Chi non dispone di una certa quantità di tempo libero è tagliato fuori da molte delle cose migliori”. Senza alcun dubbio, il filosofo Bertrand Russel aveva ragione da vendere. Soprattutto se il tempo libero dal lavoro e dagli impegni familiari lo si trascorre a Roma, nella città eterna, tripudio di storia, arte e cultura ma anche gusto e sano divertimento. Tante, tantissime le offerte per trascorrere un week end low cost riservate ai lettori di Roma Today. Pronti a scegliere tra le migliori opportunità irripetibili?

Terme Sabine di Cretone

“Mens sana in corpore sano”: qualche ora di relax lontano dai rumori della città è la giusta ricompensa dopo una settimana di lavoro. A pochi chilometri da Roma, nel verde della natura e ai piedi di un bosco rigoglioso, ecco le Terme Sabine di Crotone. Tre grandi piscine, due campi da calcetto, un’area fitness e quattro campi da tennis vi faranno dimenticare in breve tempo la stanchezza e l’affaticamento offrendovi la possibilità di abbandonarvi completamente al relax. QUI LE INFO PER LE OFFERTE

Vinòforum – Lo spazio del gusto

Prezzi scontatissimi per i lettori di Roma Today anche per un altro appuntamento importante, diventato ormai un’istituzione a Roma: Vinòforum. Già perché come diceva Baudelaire “Chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere”. E allora come rinunciare ad un’occasione in cui le migliori aziende italiane e internazionali si incontrano nello spazio del gusto presentando le migliori cantine vinicole e i migliori piatti di ristoranti stellati e non? QUI LE INFO PER LE OFFERTE

Cinecittà world

Che succede quando tanti mondi fantastici si incontrano? Nasce Cinecittà world, il parco dei divertimenti dedicato al mondo del cinema. Sì, di certo adatto a famiglie con bambini ma chi non si divertirebbe incontrando i miti della propria adolescenza e non solo? Quest’anno, in occasione dei 500 anni dalla scomparsa di Leonardo Da Vinci anche il “Voliarium – Il cinema volante”: gli effetti speciali lasceranno a bocca aperta grandi e piccoli garantendo ore di svago e spensieratezza. QUI LE INFO PER LE OFFERTE

Teatro dell’Opera

Oltre una gita fuori porta al mare o in montagna, altri spunti offre Roma per restare in città. Uno di questi è senz’altro offerto dal Teatro dell’Opera dove, tra gli altri, è previsto lo spettacolo dal titolo “La Cenerentola”. Un appuntamento che coinvolge l’intera famiglia senza distinzione di età perché tutti, grandi e piccoli, hanno nel cuore l’immagine della giovane diventata principessa al suono di “I sogni sono desideri di felicità”. QUI LE INFO PER LE OFFERTE



Gambero Rosso – Città del gusto di Roma

Impegnare il proprio tempo libero vuol dire soprattutto saperlo investire in opportunità utili. Tra queste non può mancare la possibilità di frequentare corsi di cucina e riuscire a stupire poi gli amici a cena o, semplicemente, coccolarsi con un piatto unico e gustoso. Al Gambero Rosso – Città del gusto di Roma, nel quartiere Monteverde, c’è un’ampia scelta di corsi da frequentare tenuti da grandi chef, in cucine professionali e aule studio dove “rubare” i trucchi del mestiere. QUI LE INFO PER LE OFFERTE

Cinecittà si mostra

Chi non ha mai sognato di far parte del set cinematografico di un film storico, di avventura, o uno di quei film diventati simbolo dell’amore eterno? O ancora visitare edifici che hanno “fabbricato” il più bel cinema di tutti i tempi? Per gli amanti del genere ma non solo c’è Cinecittà si mostra che per i lettori di Roma Today offre prezzi davvero stracciati. Un’alternativa alla città e un modo per evadere la routine quotidiana. QUI LE INFO PER LE OFFERTE

Giacomo Balla – Dal futurismo astratto al futurismo iconico

Nel cuore della città eterna, nella splendida cornica di via Merulana, l’imperdibile mostra dello scultore torinese Giacomo Balla. Nella suggestiva ambientazione di Palazzo Merulana va in scena il percorso che, iniziando dal futurismo astratto conduce a quello iconico concedendo un’immersione totale nell’arte. Un’ottima scelta per ritagliarsi del tempo libero da dedicare all’arricchimento culturale. QUI LE INFO PER LE OFFERTE

Giudizio Universale

Un viaggio straordinario nelle meraviglie della Cappella Sistina: proiezioni immersive, live performance, musiche coinvolgenti e sorprendenti effetti scenici per scoprire tutti i segreti del capolavoro di Michelangelo. Sì, tutto questo è possibile ed è un’opportunità unica per apprezzare da un altro punto di vista quanto di artistico e superbo ci invidiano da tutto il mondo. QUI LE INFO PER LE OFFERTE