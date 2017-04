Parigi e il confronto con Roma allargato ai dintorni. Il nuovo video virale di Ritals

Stavolta sono i dintorni della Capitale francese a provare a reggere il confronto con quelli dell'Urbe

E' ancora Parigi vs Roma, è ancora Ritals. Stavolta sono i dintorni della Capitale francese a provare a reggere il confronto con quelli dell'Urbe. "Roma stravince sugli spazi verdi, ma vuoi mettere i dintorni?". Mai stuzzicare un romano però, perché è capace di tirare fuori tutto l'orgoglio per zone che normalmente si ritengono scontate. I Castelli, i suoi laghi, i suoi borghi; o ancora Bracciano e dintorni, il litorale. Già, il litorale. Il senso del video è tutto nel passaggio in cui il protagonista, Svevo Moltrasio, cita Fregene e il Terminillo: "Quando ero a Roma prendevo in giro chi ci andava. Oggi invece mi taglierei un braccio per avere dietro casa quel mare".

Roma vince, anche nei dintorni. E i Ritals infilano l'ennesimo video virale. Duemila condivisioni e quasi 100.000 visualizzazioni che in meno di un giorno hanno invaso le bacheche facebook di tanti romani e non.

Ritals è una web serie nata un anno e mezzo fa ed ora è alla seconda stagione. Racconta le avventure di Svevo, romano, e Federico, abruzzese, due italiani espatriati a Parigi. L'obiettivo è "ironizzare sui cliché culturali", spiegano gli ideatori. La serie è scritta e diretta da Svevo Moltrasio, che interpreta l'omonimo personaggio. Federico è interpretato da Federico Iarlori. A completare la squadra Cristian Zanin, direttore della fotografia e grafico. Nel ruolo della guida francese in quest'episodio recita Quentin Darmon.

QUI LA PAGINA FACEBOOK - QUI IL CANALE YOUTUBE