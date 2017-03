Roma com'era e com'è attraverso i film che hanno fatto la storia del cinema

Oltre un milione di visualizzazioni in poco più di un anno sulla sempre straordinaria pagina facebook RomaIeriOggi. Un video semplice e forse anche per questo apprezzattissimo. Roma, com'era e com'è attraverso i luoghi del cinema. Autore è Giulio Pica, 19enne studente dell'istituto di cinematografia Roberto Rossellini che, coadiuvato da Irene Ieva, ha pensato e messo su un video che mostra alcune delle inquadrature di film girati a Roma. Da I Soliti ignoti a Roma Città Aperta, dal Ferroviere a Guarda e Ladri, in poco meno di tre minuti ecco come è cambiata la città eterna nei luoghi resi famosi dal Cinema italiano.