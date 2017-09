La Miss Roma Roberta Di Re vince la fascia 'Rocchetta Bellezza'

Si conclude questa sera, presso il Pala Arrex di Jesolo, il 78° concorso nazionale Miss Italia, con diretta su La7 alle ore 21,10. Ieri intanto si è svolta la cerimonia di assegnazione dei titoli nazionali, che hanno visto protagonista Roberta Di Re, Miss Roma. Roberta infatti ha conquistato il titolo nazionale di 'Miss Rocchetta Bellezza' e ben 6 podi, risultando una delle concorrenti più gradite alla giuria, al pari di altre tre ragazze. Due podi per Elisa Rinalduzzi, Miss Etruria, nessuna chiamata per Maria Malandrucco, Miss Alpitour Lazio.



Arriva ora il momento di sostenere le tre rappresentanti laziali attraverso il televoto. Per votare la propria miss bisognerà comporre il numero 894.100 da rete fissa, mentre da mobile occorrerà inviare al numero 477.04.71 un sms con il numero della miss, che per le tre ragazze laziali sono i seguenti:



N. 21 - Elisa Rinalduzzi (Miss Etruria)

N. 24 - Roberta Di Re (Miss Roma)

N. 30 - Maria Malandrucco (Miss Alpitour Lazio)





"Confidiamo molto nell’aiuto dei cittadini della nostra regione e soprattutto nei concittadini delle nostre tre rappresentanti,Artena, Alatri e Cerinola, dove i rispettivi comuni hanno allestito dei maxi-schermi in piazza per sostenerle – ha dichiarato l’agente regionale Margherita Praticò – Siamo molto orgogliosi dei risultati ottenuti dal Lazio e di aver portato tre ragazze in finale. Ne vince una sola, speriamo sia una delle nostre tre ragazze".





Ed ecco le vincitrici delle fasce legate agli sponsor, scelte tra le 30 finaliste del concorso:



Miss Miluna: Alice Rachele Arlanch - Miss Equilibra: Linda Pani - Miss Tricologica: Sara Croce - Miss Rocchetta Bellezza: Roberta Di Re - Miss Alpitour: Francesca Valenti - Miss Dermal Institute: Anna Passalacqua - Miss Eleganza Joseph Ribkoff: Martina Bassi - Miss Simpatia Interflora: Maria Francesca Guido - Miss Giadamarina: Ilenia Bravetti -Miss Fria: Carola Briola - Miss Cinema Caffè Motta: Francesca Ena - Miss Sport Freddy: Laura Coden - Miss Sorriso Daygum: Adelaide Compagno - Miss Babyliss: Teresa Caterino - Miss Benessere Del Monte: Giulia Franco - Miss Very Normal Size: Daniela Mazzaferro - Miss TV Sorrisi e Canzoni: Federica Calemme - Miss Diva e Donna: Alice Rachele Arlanch - Miss Italia Chef: Samira Lui.