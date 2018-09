Resti di una Domus e una piccola sfinge: nuovi ritrovamenti al Foro Romano

In occasione della terza Giornata di archeologia pubblica al parco archeologico del Colosseo sono stati presentati al pubblico i nuovi reperti di una Domus del II secolo avanti Cristo individuata sotto l'area degli "Horrea di Agrippina", il grande magazzino di età augustea che si trova nell'area limitrofa alla chiesa di San Teodoro. Tra le scoperte più importanti sono stati mostrati un pavimento in mosaico con tessere bianche e inserti neri disposti a "zampa di gallina", affreschi policromi ed una serie di oggetti come anfore ed antiche ampolle funerarie.

La presentazione dei reperti è avvenuta a cura di Alfonsina Russo, direttore del parco archeologico del Colosseo, dell'archeologo Alessandro D'Alessio e di Dora Cirone, direttore del "Signum vortumni project", ovvero il progetto di scavo in corso in quest'area portato avanti con la collaborazione della Rice unuversity di Houston e dell'ISAR di Roma.

I ritrovamenti sono stati definiti dagli archeologi "eccezionali". Tra le rovine di quelli che possono essere definiti i grandi magazzini del Foro Romano sono stati ritrovati, tra le altre cose, resti marmorei come una piccola scultura in marmo greco raffigurante una sfinge, forse utilizzata come base di un tavolo. All'edificio apparteneva anche un pozzo, non ancora completamente scavato, riempito di anfore tardo repubblicane quasi integre.

"È molto importante condividere con tutto il pubblico e le attivita' di scavo, ricerca e studio che ogni giorno si svolgono all'interno del parco- ha spiegato Russo- vogliamo rendere partecipi E attivi sono tutti gli studenti perche' riteniamo che simili esperienze siano importanti per la loro formazione. Il parco Colosseo si configura sempre piu' come un laboratorio di ricerca". [fonte Agenzia Dire]