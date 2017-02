Roma vs Parigi: gli spazi verdi della Capitale spiegati ai francesi dall'ironia di Ritals

"Ritiriamo fuori i fogli per spiegare un'altra cosetta agli amici parigini!". E' la nuova puntata della webserie Ritals che stavolta mette a confronto gli spazi verdi di Parigi con quelli di Roma. Un boom straordinario sui social network dove in meno di sette ore ha superato le 3500 condivisioni facendo segnare oltre 110mila visualizzazioni. In tempi di crisi della Capitale un video che con ironia rivendica mostra i muscoli ai francesi è decisamente una boccata d'ossigeno. Se poi, come accade, regala più di una risata male non fa.

Ritals è una web serie nata un anno e mezzo fa ed ora è alla seconda stagione. Racconta le avventure di Svevo, romano, e Federico, abruzzese, due italiani espatriati a Parigi. L'obiettivo è "ironizzare sui cliché culturali", spiegano gli ideatori. La serie è scritta e diretta da Svevo Moltrasio, che interpreta l'omonimo personaggio. Federico è interpretato da Federico Iarlori. A completare la squadra Cristian Zanin, direttore della fotografia e grafico.

QUI LA PAGINA FACEBOOK - QUI IL CANALE YOUTUBE