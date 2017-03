Parigi e il confronto con Roma: il nuovo video virale di Ritals

"Chi è nato a Roma è condannato a ritrovarla ovunque e a rimpiangerla una volta lasciata"

"Noi romani abbiamo sempre Roma in bocca e parliamo senza conoscerla, non si possono confrontare le altre città con Roma, perché Roma è unica e se prima lo pensi solo per arroganza è solo quando vai via da Roma che te ne rendi davvero conto. E chi è nato a Roma è condannato a ritrovarla ovunque e a rimpiangerla una volta lasciata". Il monologo di Svevo Moltrasio fotografa il senso de Il Confronto, il nuovo episodio di Ritals, la webseries cult di un gruppo di ragazzi che da Roma si sono spostati a Parigi.

Un video che in poco meno di 24 ore ha generato 40.000 condivisioni, superando le 550 condivisioni. Un successo mediatico che, una volta di più, mette in evidenza l'orgoglio nei confronti della città che forse viene fuori veramente solo quando ci si allontana da Roma.

Ritals è una web serie nata un anno e mezzo fa ed ora è alla seconda stagione. Racconta le avventure di Svevo, romano, e Federico, abruzzese, due italiani espatriati a Parigi. L'obiettivo è "ironizzare sui cliché culturali", spiegano gli ideatori. La serie è scritta e diretta da Svevo Moltrasio, che interpreta l'omonimo personaggio. Federico è interpretato da Federico Iarlori. A completare la squadra Cristian Zanin, direttore della fotografia e grafico.

QUI LA PAGINA FACEBOOK - QUI IL CANALE YOUTUBE