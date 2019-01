Ritals e i 4 minuti di sole nel 2019 a Parigi: "Ma qui i mezzi funzionano benissimo"

Roma sessantre ore di sole in una sola settimana, Parigi 240 secondi sole. Il dato è quello della prima settimana del 2019 e a rilanciarlo con la solita ironia è Svevo Moltrasio, protagonista della web serie Ritals. Un video virale che ripropone il paragone Roma vs Parigi, con i luoghi comuni dell'una (i mezzi non funzionano) e dell'altra (non c'è mai il sole). Di seguito il video tratto dalla pagina facebook Ritals.

Ritals è una web serie nata un anno e mezzo fa ed ora è alla seconda stagione. Racconta le avventure di Svevo, romano, e Federico, abruzzese, due italiani espatriati a Parigi. L'obiettivo è "ironizzare sui cliché culturali", spiegano gli ideatori. La serie è scritta e diretta da Svevo Moltrasio, che interpreta l'omonimo personaggio. Federico è interpretato da Federico Iarlori. A completare la squadra Cristian Zanin, direttore della fotografia e grafico.

