Riccardo Rossi ha aperto il sipario di "Orione Comedy Park": ricordi e risate sotto le stelle

Con "Così Rossi che più rossi non si può" si è aperto ufficialmente Orione Comedy Park, la rassegna estiva del Teatro Orione che porta i romani all'aperto, per ridere e rilassarsi sotto le stelle con alcuni brillanti comici.

Nel post Coronavirus, per trasmettere a tutti un messaggio di speranza, coraggio, positività, palco e platea del teatro in zona Re di Roma si sono trasferiti nel parcheggio, per assicurare a tutti gli spettatori una serata in massima sicurezza, rispettando il distanziamento sociale e tutte le misure anti-Covid.

Riccardo Rossi, la prima di Orione Comedy Park

L'onore (ma anche la responsabilità) di accogliere, per la prima volta dopo il lockdown, gli spettatori in via Tortona 7, è stato di Riccardo Rossi. Con uno spettacolo leggero e divertente, l'attore romano è andato indietro negli anni, portando lo spettatore nella sua infanzia, ai tempi delle scuole elementari con tanto di pantaloni corti, calzini traforati e scarpe correttive, al suo "traumatico" carnevale travestito da Zorro ma senza maschera e senza spada. Ha omaggiato il professor Migliaccio, ricordandolo insieme al pubblico presente e raccontando le sue vicessitudini con la dieta.

E, ancora, Rossi ha parlato del suo primo viaggio all'estero, dell'agenda più costosa del mondo, la Filofax, delle sue avventure con gli inglesi in Inghilterra, ma anche con gli inglesi a Roma e ha letto al pubblico le assurde lettere inviate dai lettori alla rubrica della "Salute di Repubblica".

Un'ora e mezza di divertimento puro, in cui Rossi ha cacciato via pensieri e preoccupazioni del pubblico, raccontando in modo divertente, ma senza mai esagerare, la quotidianità vista dai suoi occhi, a volte in modo grottesco ma mai innaturale, giudicando ma non troppo, e ironizzando su quegli "amici del parcheggio" che appunto erano gli spettatori.

"Benvenuti nel parcheggio del Teatro Orione, per fare un po' di teatro ora tocca fa' così". Rossi ha subito strappato un sorriso a tutti: "E' un attimo che da Ferragosto arriviamo a Natale, ci vediamo qui, al parcheggio, a Capodanno. Va bene?", ha concluso regalando risate spensierate agli spettatori presenti alla prima.

Orione Comedy Park entra così ufficialmente nel vivo. Rossi replicherà il suo spettacolo nella serata del 18 luglio, poi si andrà avanti con Giorgio Tirabassi & Hot Club Roma, Antonio Giuliani, Andrea Rivera, Gemelli di Guidonia, Antonello Costa e Max Giusti.

