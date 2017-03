Riapre Cinecittà World: nuove attrazioni, spettacoli e prezzi più bassi

2017, la stagione del rilancio di Cinecittà World. Il parco del Cinema e della Tv riapre sabato 25 marzo con una valanga di novità tutte da scoprire. I visitatori scopriranno un nuovo parco arricchito con 6 aree a tema, 10 nuove attrazioni, 7 spettacoli al giorno, prezzi ridotti rispetto al 2016, ed un fitto calendario di eventi pensati per divertire ed emozionare gli ospiti di ogni età.

6 AREE A TEMA - La passeggiata nel parco si snoderà attraverso un nuovo percorso di visita nelle 6 aree a tema: mondi immersivi, separati da portali scenografici, con set e attrazioni dedicate ai grandi generi cinematografici. Cinecittà World, dove vivere avventure da Film, l’antica Roma, per tornare indietro nel tempo con la grande novità 2017 “Ben Hur”, Spaceland, area del rinnovato coaster a tema spaziale “Altair”, il mitico Far West, Adventure Land con il suo passaggio nella Foresta Indiana e Sognolabio, l’area dedicata ai più piccoli.

NUOVE ATTRAZIONI - 26 Attrazioni, di cui 10 novità 2017, liberamente ispirate a grandi Film come La Guerra dei Mondi, la citata Ben Hur, Harry Potter, The Ring, L’Esorcista, Inferno, Indiana Jones, The Aviator, U-571 attendono l’ospite oltre i cancelli per una giornata da Oscar!

SPETTACOLI ED EVENTI - Sei nuovi spettacoli al giorno tra cui il pluripremiato “Inferno” si aggiungono a Gangs of Musical, il main show ballato e cantato dal vivo, che ripercorre la storia dei film musicali più famosi della storia. Ricco ed importante il calendario degli eventi: ogni settimana manifestazioni che spaziano dalla musica al grande cinema, dallo sport alla moda, senza scordare i bambini.

NUOVI PREZZI - Un parco pensato per le famiglie e per tutte le tasche non poteva che abbassare i prezzi dei biglietti e renderli “open”, cioè validi tutti i giorni: il pomeridiano a 12 Euro, il ridotto (fino a 10 anni e over 65) a 18, l’adulto a 24, l’abbonamento annuale o il Pacchetto 2 Giorni al Parco + Hotel entrambi a soli 39 Euro.

NUOVO MANAGEMENT - Nuovo anche il management che guida il piano di sviluppo del parco, il Presidente Roberto Bosi e l’Amministratore Delegato Stefano Cigarini. “Stiamo lavorando ad un modello di Experience Park, dove l’ospite può toccare con mano quello che normalmente vede al Cinema o in TV” commenta Stefano Cigarini “..a Cinecittà World entri in un film, in un programma televisivo, in un cartone animato”.

Film come Natale a Londra, produzioni TV come Dance Dance Dance (FOX) o il felice Spot TIM con la voce di Mina, realizzano ogni giorno, davanti agli occhi degli ospiti del parco, la magia del cinema e della TV.