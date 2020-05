Riapre il Bioparco, nuove modalità di visita e regole da rispettare

Il Bioparco riapre al pubblico dal 29 maggio, ma cambiano le modalità di visita per tutelare sicurezza e la salute di tutti, anche degli animali ospiti.

La visita, che promette di essere ugualmente bella e affascinante, richiederà maggiore attenzione e qualche restrizione in più. Per questo il Bioparco chiede anche la collaborazione dei visitatori.

Come visitare il Bioparco

L’ingresso al Bioparco sarà contingentato e a numero chiuso con orario ridotto dalle ore 9.30 alle ore 17.00 (ultimo ingresso ore 16.00). I biglietti di ingresso, a data fissa giornalieri, potranno essere acquistati esclusivamente on line.

In occasione della riapertura il Bioparco ha scelto di applicare una tariffa promozionale, con prezzi speciali validi fino al prossimo 14 giugno. Tutti i dettagli sul sito ufficiale www.bioparco.it.

Le regole da rispettare

Quali sono le regole da rispettare per accedere al Bioparco?

Nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale sarà necessario mantenere la distanza di almeno 1 metro dagli altri (che non siano parte dello stesso nucleo familiare) ed evitare ogni forma di assembramento.

Indossare la mascherina durante la visita (senza mascherina non sarà possibile entrare al parco)

Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie è richiesto di non toccare le vetrate o altre superfici e di rispettare le limitazioni presenti all’interno del parco.

Per motivi di sicurezza tutte le aree al chiuso non saranno visitabili (Rettilario, Museo Ambiente e Crimine, l’exhibit delle Piccole scimmie, percorso educativo presso l’area giraffe).

Le aree gioco per bambini e le aree pic-nic non sono accessibili. All’interno del parco sono presenti punti di ristoro e punto vendita gadget. Tutte le attività previste per il week-end che possono creare motivo di assembramento sono temporaneamente sospese.