Dal 1 giugno riaprono i Musei Vaticani: le nuove regole

Roma ritrova una delle sue principali attrazioni turistiche. Dopo il lockdown per l'emergenza Coronavirus riaprono i Musei Vaticani. Accadrà dal prossimo 1 giugno. "Per un periodo ancora difficile da determinare nella sua durata", si legge sul sito, "le visite saranno impostate secondo alcuni criteri. Sono regole necessarie perché la vostra visita possa svolgersi nelle migliori e più sicure delle condizioni. In questo senso sono prevalenti rispetto alle condizioni ordinarie riportate nelle singole sezioni del nostro sito web ufficiale".

Gli orari di apertura al pubblico saranno i seguenti: lunedi, martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 10.00 alle ore 20.00, con ultimo ingresso alle ore 18.00. Venerdì Sabato: dalle ore 10.00 alle ore 22.00, con ultimo ingresso alle ore 20.00. Sono sospese le aperture straordinarie dell’ultima domenica del mese. Si ricorda che i Musei Vaticani rimangono chiusi al pubblico, oltre che la domenica, anche nelle seguenti date: 11 giugno, 29 giugno, 14 e 15 agosto.

Per accedere ai Musei occorrerà obbligatoriamente prenotare la propria visita attraverso il portale ufficiale tickets.museivaticani.va. In questo periodo la prenotazione sarà gratuita (in esenzione dei diritti, ordinariamente pari a 4 Euro).Gli accessi saranno contingentati e organizzati su fasce di ingresso di 15 minuti ciascuna.

Per accedere ai Musei ed ai Giardini Vaticani è obbligatorio indossare una mascherina a copertura di naso e bocca. La mascherina andrà tenuta indossata per tutta la durata della visita. Ciascun visitatore sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea attraverso idonee strumentazioni termometriche. Sarà negato l’accesso a tutti coloro che avranno una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.

All’interno dei Musei occorrerà mantenere la distanza interpersonale di oltre 1 metro ed evitare assembramenti. Il Corpo di Custodia vigilerà sullo scrupoloso rispetto della norma. Si raccomanda di seguire con attenzione le regole sanitarie, poste a garanzia della salute e sicurezza di tutti e riportate in calce al presente documento. È dovere di ogni visitatore leggere con attenzione queste norme prima della visita e poi osservarle durante tutta la sua permanenza all’interno dei Musei o dei Giardini Vaticani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Direzione dei Musei organizzerà anche visite guidate affidate ai propri operatori didattici, sempre per gruppi di 10 persone. Sarà possibile prenotarle attraverso la biglietteria ufficiale tickets.museivaticani.va. Si ricorda che, in questo caso, è richiesto ai visitatori di presentarsi con 15 minuti di anticiporispetto all’orario riportato sul voucher, in modo tale da poter svolgere le necessarie operazioni di accoglienza e garantire così il rispetto dell’orario di partenza dei tour.