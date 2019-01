Retape, dai Kutso a Emilio Stella: spazio alla scena musicale romana

Ritorna Retape, la rassegna prodotta da Musica per Roma e dedicata alla musica della capitale che da festival di due giorni è diventata nel tempo una doppia rassegna di concerti: Retape Lab all’Auditorium Parco della Musica e Retape Off nei migliori locali romani, con un gran finale a giugno, Retape Festival, una vera e propria woodstock romana di due giorni nella cavea dell’Auditorium Parco della Musica.

Retape: la scena musicale romana

La scena romana è in estremo fermento, la musica in città vive una stagione creativa straordinaria. Rap, rock, canzone d’autore, trap, reggae, soul, folk e molto altro ancora, rendono Roma in questo momento il centro più vivace di produzione musicale in Italia, con nuove etichette, nuove associazioni, nuove band e nuovi solisti, e una piccola ma efficacissima rete di club e locali che danno spazio alla nuova musica.

Retape, giunto quest’anno alla sua terza edizione, vuol essere lo specchio di quanto sta accadendo in città, in maniera visibile o sotterranea, dando spazio alle formazioni e ai solisti che sono oggi in circolazione nelle strade di Roma.

Le rassegne di Retape

Retape si divide in due diverse rassegne e in un festival: la prima rassegna, Retape Lab, prenderà vita dall’11 gennaio al Teatro Studio dell’Auditorium Parco della Musica, presentando nove appuntamenti, fino a maggio, con alcune delle più interessanti realtà della musica della Capitale, Kutso, Emilio Stella, Le Sigarette, Bartolini, Barberini, Filo Vals, Veeblefetzer, Deca e Iva Collister.

La seconda rassegna, Retape Off, prenderà il via il 29 gennaio, ed è un modo per collegare l’attività dell’Auditorium con quella dei club romani, presentando quattro appuntamenti in altrettanti locali, ‘Na Cosetta, Riverside, Route 66 e Wishlist.

A esibirsi, in questi appuntamenti, saranno Cecilia, i Santi Bevitori, Sonix e Il Grido. Una rassegna per dare spazio alla nuova musica della Capitale, un modo per fotografare l’attualità ma anche provare a immaginare il futuro.

I concerti di Retape all'Auditorium Parco della Musica

11 gennaio: Kutso

24 gennaio: Emilio Stella

10 febbraio: Lesigarette

20 febbraio: Bartolini

4 marzo: Barberini

20 marzo: Filo Vals

17 aprile: Veeblefetzer

10 maggio: Deca

22 maggio: Iva Collister

Il programma di Retape Off

29 gennaio - ‘Na Cosetta via Ettore Giovenale, 54 - Cecilia

21 febbraio - Route 66 Via della Bufalotta, 131- Sonix

9 marzo - Wishlist Via dei Volsci, 126 - Il Grido

29 marzo - Riverside - Viale Gottardo 1 - I santi Bevitori