VIDEO | La facciata di Santa Maria in Trastevere torna al suo antico splendore, finiti i lavori di restauro

Torna così al suo antico splendore una delle chiese di Roma più amate e visitate ogni anno da migliaia di turisti. Alla presentazione di oggi, la progettista e direttrice dei lavori Elvira Cajano accompagnata dalla sua squadra di restauratrici, il parrocco Monsignor Marco Gnavi e il Soprintendente Francesco Prosperetti che ricorda come “grazie alla soprintendenza speciale di Roma, il 30 % degli introiti del Colosseo vengono destinati ai monumenti romani per garantire una adeguata conservazione e interventi di restauro come questo - spiega - uno dei più difficili che ho avito il piacere di seguire”.

Difficile perché composto da una parte in mosaico, l’affresco, le statue in travertino. “Siamo molto soddisfatti della riuscita - dice Cajano - abbiamo fatto uno studio attento del monumento per ridare a Roma il suo valore e significato autentico”.