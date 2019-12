Federico Moccia va oltre Babi e Step: il nuovo libro è “La ragazza di Roma Nord”

A due anni dal suo ultimo romanzo “Tre volte te”, seguito di Tre metri sopra il cielo e Ho voglia di te, Federico Moccia torna con un nuovo libro: “La ragazza di Roma Nord”, edito da SEM.

Il nuovo libro di Federico Moccia

Con oltre dieci milioni di copie dei suoi libri, tradotti in quindici lingue e venduti in tutto il mondo, Federico Moccia è uno degli autori italiani di maggior successo.

La trama de La ragazza di Roma Nord di Moccia

Ma qual è la trama de La ragazza di Roma Nord di Moccia? Simone, ventenne romano, viaggia in treno da Napoli verso Verona dove si trova Sara, la sua ragazza che sta facendo uno stage sul vino. Ha deciso di farle una sorpresa romantica nel giorno del loro primo anniversario.

A Roma però sale sul treno una ragazza che si siede proprio davanti a lui. Simone la nota subito per la sua bellezza. I due iniziano a parlare e lei si rivela simpatica, originale e intrigante. La sintonia cresce, ma Simone pensa sempre e solo a Sara e le racconta il motivo del suo viaggio. La sconosciuta colpita dalla sua storia d’amore, decide che non sveleranno i loro nomi né alcuna informazione utile a rintracciarsi. Lei sarà la ragazza di Roma Nord, lui Argo.

Quando la viaggiatrice scende a Firenze, si salutano immaginando che sia per sempre, ma la vita si sa è imprevedibile. Simone arrivato a Verona, vede Sara con un altro uomo. Tradito e avvilito, torna a Roma e dopo aver ascoltato le critiche e i consigli di amici e familiari che quando ti lasci diventano stranamente i massimi esperti d’amore, ripensa a quell’incontro sul treno e decide di rintracciare la ragazza di Roma nord. Ma come può ritrovarla? Se tutto è nato su un treno, la chiave può essere solo una stazione. Simone decide di aspettarla dove lei è scesa, sperando di rivederla.

Moccia da Ponte Milvio a Santa Maria Novella

Così Santa Maria Novella, a Firenze, diventa la sua nuova casa. Per Simone inizia la sua lunga attesa. Ma un gesto del genere non può passare inosservato. La sua storia inizia a circolare sui social, diventando un vero e proprio caso mediatico. Tante persone lo avvicinano, colpite dalla sua decisione. Perché quando vedi qualcuno che rompe gli schemi e lotta per il suo desiderio, ti chiedi sempre se conosca la risposta per trovare la felicità.

La sua vita piano piano cambia, incontra nuova gente, rivaluta molte cose accadute e chissà se insieme a questa crescita non arrivi anche la ragazza di Roma Nord…

“Il cantiere delle storie”: otto racconti per La ragazza di Roma Nord

Affascinato dalle reazioni dei suoi lettori che trasformano i libri in veri oggetti di culto, Moccia cerca da tempo un modo per coinvolgerli più direttamente nella scrittura dei suoi romanzi.

Il 25 luglio 2019 insieme alla casa editrice SEM ha lanciato un nuovo progetto molto innovativo, un vero e proprio esperimento narrativo, denominato il Cantiere delle storie, nel quale ha chiesto ai suoi lettori di contribuire direttamente alla scrittura del suo nuovo romanzo.

Attraverso il sito di SEM Libri ha dato loro le indicazioni per collaborare alla realizzazione dell’opera, proponendo un proprio testo creativo. Sono arrivati oltre 1000 contributi, fra racconti, poesie e testi dei lettori.

Le otto storie vincitrici, scelte dallo stesso Moccia e dalla squadra di SEM, fanno parte di questo libro e i loro autori firmano insieme a Federico questo nuovo romanzo, contribuendo con un totale di 32 pagine sulle 350 dell’opera: Antonietta Cantiello, Fabio Castano, Federica Costabile, Loredana Costantini, Giacomo Carlo Lisi, Rebecca Puliti, Noemi Scagliarini, Michela Zanarella.

Otto scrittori in cerca di personaggi

“Questo progetto – spiegano dalla casa editrice - è un nuovo capitolo nella scrittura di Federico e SEM ne è orgogliosamente partner, mossa dall’originalità che lo contraddistingue: è la prima volta che un grande autore di successo si apre completamente ai lettori e li rende veramente protagonisti della scrittura insieme a lui. Gli otto nuovi scrittori vivranno in questo romanzo come dei veri e propri personaggi e incontreranno Simone il protagonista, che è diventato un caso virale. Infatti oggi molto di quello che accade nell’universo della rete entra a far parte della vita di ognuno di noi, attraverso i social network, persone sconosciute diventano improvvisamente famose e familiari, ed è proprio questo che capita a Simone, il protagonista del libro di Federico Moccia ‘La ragazza di Roma Nord’.”

Quando esce il nuovo libro di Federico Moccia

Il nuovo libro di Federico Moccia, in uscita nelle librerie di tutta Italia dal 5 dicembre 2019, verrà presentato a Roma venerdì 6 dicembre alle ore 18.30 nella libreria Notebook Auditorium Parco della Musica in viale Pietro De Coubertin, 30.