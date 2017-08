Nasce Radio San Lorenzo: la web radio in diretta dal quartiere

Nasce Radio San Lorenzo che trasmetterà in diretta dal quartiere. La web radio aprirà le porte dell'Ex Dogana per dare voce alla sua musica e ai suoi eventi offrendo una diretta sugli spettacoli musicali: un modo per poter seguire i numerosi appuntamenti comodamente da casa, senza pagare un biglietto.

Radio San Lorenzo dall'Ex Dogana

Nasce così “Radio San Lorenzo”, il canale di informazione dell'Ex Dogana in diretta web su www.radiosanlorenzo.it che descriverà la trasformazione urbana e culturale del quartiere, attraverso il racconto del presente e del passato e immaginando gli sviluppi futuri.

Radio San Lorenzo in diretta dalle piazze

Vincitore del bando dell'estate romana, oltre ai collegamenti dall'Ex Dogana, la radio prevede alcune dirette itineranti dalle piazze e dai luoghi simbolo di San Lorenzo con personaggi della cultura e dell’immaginario del quartiere.

Dall'architetto Luca Zevi agli scrittori Tommaso Giagni, Nadia Terranova, a Renzo Paris, fino a Valerio Callieri e i poeti romani Claudio Damiani, ma anche una serata musicale con “Il Muro del Canto” nel piazzale del Verano e un evento dedicato alla rivisitazione del gioco di strada con istruttori e ragazzi che praticano il Parkour: dal 4 agosto al 30 settembre tanti i protagonisti letterari degli appuntamenti che proporranno incontri di riflessione, letture di testi, brani e poesie, testimonianze sulla storia di San Lorenzo, i suoi elementi di contemporaneità e la crescita di un nuovo contesto urbani storicizzato.

Radio San Lorenzo: viaggio alla scoperta della musica

Ma "Radio San Lorenzo" prevede anche un palinsesto di collegamenti da Ex Dogana con un calendario di podcast di artisti italiani ed internazionali emergenti, in diretta dall'ex Scalo Merci di San Lorenzo. Un viaggio alla scoperta di tutti i generi musicali con i partecipanti agli eventi degli spazi di Ex Dogana da ascoltare in diretta da casa, senza pagare il costo del biglietto o successivamente in podcast.