Race for the Cure: al Circo Massimo il villaggio, domenica la corsa

Il bianco dei gazebo e il rosa delle bandiere dominano più di mezzo Circo Massimo. Diciottomila metri quadrati tra stand, attività, tribune e un grande palco. E' il villaggio della 19esima edizione della Race for the Cure, inaugurato ieri mattina a Roma alla presenza, tra gli altri, della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, della ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, accompagnata da un figlio, dell'assessore regionale alle Pari opportunità, Lorenza Bonaccorsi, dell'assessore capitolino alla Persona, Laura Baldassarre, del presidente onorario della Race for the Cure, Aurelio De Laurentiis, e dei testimonial Rosanna Banfi e Andrea Lucchetta.

A fare da Cicerone il professor Riccardo Masetti, presidente dell'associazione Susan G. Komen Italia che organizza da anni questa manifestazione, che ha mostrato agli ospiti tutti gli spazi allestiti. Dedicati alla salute, a cominciare dal Villaggio che immediatamente accoglie chi scende la prima scalinata di via del Circo Massimo arrivando dalla Bocca della Verità, ai test medici (in alcuni casi gratuiti come glicemia, pressione e vista), allo sport (con un piccolo campo di pallavolo), sana alimentazione, benessere.

C'è l'area dedicata alle 'donne in rosa', dove si potranno ritirare magliette e cappellini che rappresentano i simboli della 'Race', ma anche quella dedicata ai bambini (con giochi, iniziative ludiche, didattiche, truccabimbi e spazi accoglienza mamma-bambino), che proprio nella giornata inaugurale del Villaggio hanno dato vita alla prima edizione della 'Kids for the Cure', iniziativa rivolta alle scuole primarie di Roma Capitale. Inoltre, un apposito spazio e' stato riservato a un punto di incontro per tutte quelle donne che vorranno condividere momenti e ricordi della loro esperienza con la malattia del tumore.

"Qui si vive la solidarietà e la mia partecipazione significa sostegno e incoraggiamento alle molte donne che oggi lottano contro il tumore al seno- ha detto la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati- Purtroppo è un'emergenza, perchè abbiamo statistiche allarmanti. Su 50mila casi all'anno, 12mila donne perdono la vita, quindi una manifestazione come questa è un incoraggiamento a sostenere la prevenzione di cui il nostro Paese ha bisogno, anche per tutti gli esami gratuiti che qui si fanno rivolti alle molte donne che si trovano in uno stato di emergenza economica. Siamo qui, tutti insieme, ed è un messaggio straordinario perchè insieme possiamo trovare un traguardo forse meno lontano".

Puntando sulla prevenzione, su cui, secondo Casellati, "bisogna investire di piu', perche' la prevenzione può salvare le vite e qui c'è una dimostrazione tangibile". Per il ministro Lorenzin "questo è un evento straordinario che ogni anno cresce. E' uno spettacolo vedere migliaia di donne con la maglietta rosa che testimoniano la loro battaglia contro il cancro, che si puo' vincere, ed è fatta di normalita' e partecipazione. E' una grandissima occasione di sensibilizzazione per la combattere la malattia attraverso la prevenzione, che e' l'arma primaria che abbiamo. Si guarisce dal cancro con una percentuale altissima purchè si intercetti in tempo e dobbiamo sensibilizzare sempre di più le donne a rispondere alle chiamate. Il modo vero per combattere il cancro e tutte le malattie croniche non trasmissibili è cominciare fin da bambini a mangiare bene, non fumare, fare regolare attivita' fisica e bere moderatamente quando si è adulti".

La Regione Lazio ha un proprio stand nel Villaggio "dove è possibile prenotare gli screening per fare prevenzione- ha spiegato l'assessore Lorenza Bonaccorsi- perchè salva la vita. Questo è il nostro impegno che continua ogni giorno". Insomma la 19esima Race for The Cure è cominciata, domenica ci sarà il clou con la corsa che partira' alle 10, anche alla presenza del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e del sindaco di Roma Capitale, Virginia Raggi.