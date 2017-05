Un esercito di Puffi invade Roma per promuovere Bruxelles

Il Governo della Regione di Bruxelles-Capitale ha lanciato oggi a Roma la campagna "Where will Brussels take you?", iniziativa realizzata per promuovere l’immagine di Bruxelles in tutta Europa.

La campagna è stata presentata oggi simultaneamente in Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, e naturalmente in Belgio, con una serie di attività ludiche e con il supporto di una squadra di ambasciatori speciali: i Puffi, personaggi nati dalla matita creativa del fumettista belga Peyo.

Nel corso della giornata odierna, infatti, un esercito di Puffi ha allegramente “invaso” i luoghi chiave delle principali città europee, come Amsterdam, Berlino, Londra, Madrid, Parigi, Roma, Anversa e Namur. A Roma, le statuine sono state nascoste in alcuni punti strategici della città come Fontana di Trevi, Piazza del Popolo, Piazza Navona e Piazza Venezia, in modo da invitare cittadini e turisti a visitare il sito web www.takemeto.brussels, piattaforma ideata per permettere di vincere ogni settimana un weekend a Bruxelles, con viaggio e soggiorno di due notti.

La campagna promozionale a Bruxelles durerà sei mesi e terminerà il 31 Ottobre 2017. La piattaforma online www.takemeto.brussels, realizzata dall’agenzia Wunderman Bruxelles, offre inoltre ai partecipanti al concorso l’opportunità di personalizzare interamente il proprio soggiorno a Bruxelles con l’obiettivo di far vivere un’esperienza che vada al di là dei soliti cliché. Sulla base degli interessi e dei dati personali comunicati dagli utenti, la piattaforma suggerisce un percorso ideale da seguire, in linea dunque con il profilo di ciascun potenziale visitatore.

L’intenzione dell’iniziativa non solo è quella di offrire a ciascun visitatore l’opportunità di guardare alla città come “alla mia Bruxelles”, ma anche quella di contribuire a risollevare i settori più colpiti, tra cui quello turistico, dagli accadimenti che, negli ultimi mesi, hanno interessato il Belgio.

“Subito dopo gli attacchi terroristici sono state realizzate diverse iniziative che hanno portato a risultati positivi. All’inizio di quest’anno abbiamo infatti assistito ad una vera e propria ripresa del turismo a Bruxelles. In tal senso, la campagna “Where will Brussels take you?“ rappresenta un ulteriore passo in avanti e si pone come obiettivo quello di svelare i segreti nascosti della nostra Regione e il meglio che essa offre,” ha dichiarato Rudi Vervoort, Ministro-Presidente della Regione di Bruxelles-Capitale.

Gallery