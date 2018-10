Puff, cinquant'anni e non sentirli: parte la nuova stagione

Corsi di teatro per bambini e adulti e corsi di musica, concorsi artistici con premi intitolati a grandi interpreti romani come Lando Fiorini, Franco Califano, Gabriella Ferri e Claudio Villa. Il Puff si rifà il look e riparte come luogo di aggregazione aperto a tutti, con attività rivolte a esaltare e tramandare la romanità nelle diverse forme artistiche. Il Puff sarà la casa dei romani e non solo.

Un sogno, 50 anni fa portò Lando Fiorini a fondare uno dei primi teatro cabaret a Roma e un sogno oggi è quello che ha dato vita al Comitato promotore che farà nascere e animerà la “Fondazione Lando Fiorini per la romanità”.

Aperte le iscrizioni per i corsi e i concorsi relativi alla stagione 2018/2019

I corsi teatrali professionali con il laboratorio comico sono curati da Antonio Giuliani e Maurizio Francabandiera. Il corso di teatro per ragazzi, (dai 6 ai 13 anni) e per adulti (dai 14 in su) da Costanza Noci e Gabriele Manili. Quelli di musica (chitarra, mandolino, fisarmonica) sono organizzati dal maestro Alberto Laurenti. Anche i concorsi canori portano la firma del maestro Alberto Laurenti mentre il concorso di poesia è a cura della Edizioni Ponte Sisto.

A seguire prenderà il via l’attività didattica con rappresentazioni per le scuole dedicata alla storia di Roma in chiave ironica con spettacoli dedicati agli studenti. Visite guidate e seminari su Roma arricchiranno il programma e le attività della fondazione, finalizzate sempre a mantenere vivo, anche per le generazioni future, l’amore per Roma.

Ma il Puff continuerà anche a fare spettacolo con ospiti d’eccezione cantanti e autori romani, oltre a rinnovare il suo appuntamento con il cabaret storico. La programmazione sarà ricca di spettacoli serali con protagonisti gli attori più divertenti dello scenario romano, e anche lo pettacolo di successo “Di Puff in Puff, mezzo secolo di risate” in scena con le repliche pomeridiane della domenica.

Conclusi i lavori di ristrutturazione, il Puff sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 7.30 alla mezzanotte con caffè letterario e dalle 12 alle 15.30 con servizio ristorazione bistrot fino alla conclusione dello spettacolo serale. Domenica come da tradizione, dedicata al pubblico più adulto: apertura alle 13 con il ristorante e poi spettacolo alle 15.30.