Pubblico per Eurogames : ecco come candidarsi

Eurogames, il programma condotto da Ilary Blasi ed Alvin, cerca pubblico. L'invito è quelli di "partecipare come pubblico dal vivo alla SEMIFINALE del grande show in prima serata di CANALE 5: "EUROGAMES" nello splendido parco Cinecittà World, via Castel Romano n.200, ROMA! presenta: Ilary Blasi con Alvin! scrivi email a: eurogames.pubblico@gmail.com". "Tutti invitati a partecipare come pubblico dal vivo alla SEMIFINALE dello show più divertente di tutti i tempi di CANALE 5: "EUROGAMES" questa DOMENICA 6 OTTOBRE 2019, con convocazione pubblico alle ore 18,15 e termine alle 01,45 con i seguenti benefit per ogni partecipante: cena al sacco offerta e rimborso spese.