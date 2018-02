Prova del cuoco in tour: ecco come diventare concorrenti del programma

Una grande occasione per tutti coloro che vogliono proporsi come concorrenti del programma più famoso della televisione italiana “La prova del cuoco”. Arriva al centro commerciale Sedici Pini di Pomezia La prova del cuoco in tour! Il casting tour ufficiale de “La Prova del Cuoco” alla ricerca di nuovi concorrenti per il programma tv di cucina più amato dal pubblico italiano.

I candidati avranno la possibilità di fare un breve provino con i redattori del programma in cui raccontare la propria passione per la cucina e per la buona tavola. Ad allietare la giornata ci sarà anche Daniele Reponi, volto noto del programma di Raiuno e celebre inventore del panino raccontato, che si esibirà in un imperdibile show cooking.

Il tour ufficiale continuerà in altre città d’Italia, rappresentando un importante momento di contatto tra il programma tv e il suo pubblico.

Per partecipare al casting è necessario essere maggiorenni. Le date del tour sono in continuo aggiornamento, tutte le info si possono trovare sulla pagina Facebook La Prova del Cuoco in Tour e su tutti gli altri canali social ufficiali.

L’appuntamento è per Domenica 4 marzo 2018 alle ore 15 con La Prova del Cuoco in Tour presso il CC Sedici Pini di Pomezia in Via del Mare, Km. 18.600, 00071 Pomezia