Le statue LEGO dei DC Super Heroes incantano: mostra prorogata

Una mostra affascinante e imperdibile in grado di conquistare pubblico e critica: "The Art of the Brick. DC Super Heroes", l'esposizione delle opere LEGO® dedicate agli eroi della DC, realizzate da Nathan Sawaya, ha incantato migliaia di visitatori.

The Art of the Brick. DC Super Heroes

Una Gotham City di 2000 mq nel cuore di Roma che ha lasciato esterrefatti bambini e adulti catturati da quelle 120 statue LEGO ispirate agli eroi ma anche ai cattivi della DC: Batman, Superman, Wonder Woman, Joker e Harley Quinn e molti altri.

DC Super Heroes: mostra prorogata

Di qui la decisione degli organizzatori di prorogare fino al prossimo 8 aprile la mostra DC Super Heroes allestita a Palazzo degli Esami, a Trastevere.

Il fascino delle opere realizzate con mattoncini LEGO®

“Questa mostra è stata per noi un vero successo – precisa Fabio di Gioia di LiveTree, curatore italiano dell’esposizione – L’entusiasmo e l’interesse suscitati soprattutto tra i giovani ci hanno spinto a posticipare la chiusura, viste le migliaia di visitatori che affollano la mostra ogni settimana e provenienti anche da altre città. Un pubblico molto eterogeneo vista la capacità dell’artista di sorprendere e affascinare tutti, provocando un veloce ed entusiastico passaparola. La proroga sarà anche l’occasione per la visita delle scuole e le mille attività didattiche e educational che si possono realizzare coi mattoncini”.

Da Batman a Wonder Woman: ecco i DC Super Heroes

Un successo indiscusso quindi per Superman, Batman e Wonder Woman protagonisti della nuova mostra di Nathan Sawaya, avvocato prestato all’arte che è riuscito a trasformarsi nel guru dei mattoncini LEGO®. Per la prima italiana di DC Super Heroes ne ha utilizzati oltre due milioni per realizzare le 120 opere ispirate al mondo dei Super Eroi della DC, compresa l’ammiratissima Batmobile, su scala reale, costruita con mezzo milione di mattoncini LEGO®.