Proposta di matrimonio al concerto di Ligabue: lui si inginocchia tra i gradini dell'Olimpico

Si è inginocchiato tra i gradini dell'Olimpico, l'ha guardata e poi ecco la proposta di matrimonio dei sogni, quella ad un concerto. E' successo ieri sera a Roma mentre sul palco suonava e cantava Ligabue.

Era da poco iniziato lo show del rocker di Correggio quando nelle ultime file dei distinti nord ovest un ragazzo ha preso la sua amata per ballare sulle scale, lontani dalle affollate sedute: prima la danza scatenata, poi lo sguardo intenso tra i due con lui che, come nelle più romantiche delle occasioni si è inginocchiato, ha tirato fuori l'anello e le ha fatto la fatidica domanda "mi vuoi sposare?".



Lei si è seduta incredula, commossa ed emozionata come la folla circostante che si è fermata per assistere alla scena da film. L'abbraccio, le lacrime e il bacio. È un "sì".