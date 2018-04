Primo maggio a Roma: tutti gli eventi in programma

Gite fuoriporta, appuntamenti con i sapori più genuini e tradizionali, feste e festival: il Primo maggio a Roma non smette mai di sorprendere. Tante le iniziative che animeranno la Capitale nel giorno della Festa dei Lavoratori a cominciare dal classico "concertone" di Piazza San Giovanni.

1 maggio a Roma: gli eventi in programma

Ma non solo musica. Basterà spostarsi appena dal centro città per imbattersi in sagre, festival dello street food e concerti mozzafiato. Non mancheranno poi gli appuntamenti con birre artigianali, tradizioni dal mondo e pic nic in scenari suggestivi. Un 1 maggio a Roma in grado di soddisfare gusti ed esigenze di tutti.

Roma Incontra il mondo

Alla Fiera di Roma c'è ‘Roma incontra il Mondo’: un evento internazionale, un giro del Mondo all’insegna dell’allegria, della musica, dell’enogastronomia, delle tradizioni, delle eccellenze di alcuni dei paesi più affascinanti al Mondo. Il pubblico potrà camminare tra le suggestive atmosfere celtiche, ballare le coinvolgenti danze irlandesi, assaporare le delizie della Spagna, ascoltare un concerto country, farsi trasportare da un sensuale ballo latino e immergersi nella meravigliosa cultura Orientale.

Sport in Famiglia

Al Laghetto dell'Eur 1 maggio all'insegna dello Sport in Famiglia. Torna infatti l'evento completamente gratuito e dedicato alle famiglie: un'intera giornata da trascorrere tra giochi, esibizioni, musica, parco avventura e con la possibilità, in primis, di praticare sport all’aria aperta e in assoluta sicurezza.

T/Festaccio - Fermenti in Testa

Alla Città dell'Altra Economia è di scena T/Festaccio - Fermenti in Testa: il festival che racconterà le energie positive presenti in città, le esperienze di inclusione e accoglienza, quelle di valorizzazione del patrimonio storico e artistico e i casi di buona economia attraverso la musica, il teatro, la danza, la pittura, la scultura, i libri e l'archeologia; attraverso il cinema, la cucina, lo sport e l'intrattenimento.

Festival dello street food

Lungo il week end dello street food a Largo Preneste dove arriveranno i migliori 25 street chef che, a bordo dei loro Truck e ApeCar, si sfideranno tra fornelli e padelle a suon di profumi, ricette e sapori, creando gustose ricette gourmet. Food Truck Festival anche ai Castelli Romani.

Gelato Festival

Tocco di freschezza a Villa Borghese dove arriva il Gelato Festival: la kermesse tutta dedicata al gelato e ai migliori gelatieri artigianali della Penisola. Una festa del gusto e della genuinità. Ogni mastro gelatiere porterà infatti in assaggio le proprie specialità e Roma si trasformerà così nella Capitale del gelato. Ma non solo coni, cialde e coppette. Il Gelato Festival sarà fatto anche di iniziative a tema e laboratori didattici.

Skin On the Beach

In occasione del primo maggio, il Circolo degli Illuminati si sposta sulla costa di Capocotta portando in consolle l’icona rock Skin. Insieme a lei alcune esibizioni live e set dei producer e deejay che sono punti fermi del celebre locale di via Libetta. Oltre al ricco programma musicale, sarà possibile godere del mercatino hippie e assaporare prelibatezze offerte da diverse postazioni dedicate allo street food.

“Cento pittori via Margutta"

Il 1 maggio sarà l'ultimo giorno per visitare I Cento Pittori di via Margutta. La mostra d’arte ha acquistato ormai il valore di una meravigliosa tradizione confermandosi uno degli appuntamenti più importanti e in una delle vie più famose del mondo. Famosa per il susseguirsi di generazioni di artisti che vi hanno dimorato dal 600 in poi.

1 maggio a Casa Ritual

Ritual Lab presenta il 1 Maggio a Casa Ritual. Un grande prato verde in mezzo alla natura; 15 spine di birra Ritual Lab fresca fresca; un corner dedicato a birre estere (bottiglia); Local Street Food; Tanta Tanta musica e relax.

BBQ Festival a Roma

In occasione del Primo maggio all'Ex Dogana arriva il BBQ Festival. Hamburgers, chicken wings, maiale sfilacciato, brisket, e il meglio della tradizione dell'American Barbeque. E ancora: le migliori salse artigianali, e fiumi di birra.

Si canta Maggio

Si Canta Maggio torna ad animare l’Auditorium Parco della Musica con una grande festa, un grande spettacolo, all’aperto e al chiuso: una giornata di festa popolare per celebrare il diritto al lavoro con concerti, spettacoli all'aperto, mostre di strumenti musicali e il Mercato di Campagna Amica.

Festival della porchetta e del vino dei Castelli

Il 1 maggio i Castelli Romani invadono Parco Egeria: arriva il Festival della porchetta e del vino dei Castelli. Porchetta calda e croccante; vino dei Castelli Romani a fiumi; fave e pecorino a tonnellate. Primi piatti artigianali di pastifici e fraschette dei Castelli. Birre artigianali come se piovesse.