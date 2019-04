Primo maggio, tutti i musei aperti (e chiusi) a Roma

Le iniziative previste per il primo maggio a Roma sono davvero tante. Ma per chi non opterà per il tradizionale concerto in piazza San Giovanni, per il picnic al parco o per la giornata al mare, un'ottima alternativa può essere quella di visitare tutte le bellezze della Capitale, straordinariamente aperte in occasione della Festa dei lavoratori.

Di seguito l'elenco completo dei musei aperti (e di quelli chiusi) il 1 maggio a Roma

Musei aperti a Roma il 1 maggio

- Galleria Borghese: aperta ad ingresso gratuito ore 9.00-19.00 (#17.00) con pren. obbligatoria

- Galleria Nazionale d'Arte Antica Palazzo Barberini: aperto ore 8.30-19.00 (#18.00)

- Galleria Nazionale d'Arte Antica Palazzo Corsini: aperta ore 8.30-19.00 (#18.30);

- La Galleria Nazionale: aperta ore 8.30-19.30 (#18.45)

- Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia: aperto ore 9/20 (#19.00)

- Museo Nazionale Romano (4 sedi): aperti

- MuCiv - Museo delle Civiltà (4 sedi): aperti

- Museo Centrale del Risorgimento: aperto ore 9.30-18.30 (#17.45)

-Terme di Caracalla: aperte ore 9.00-19.15 (#18.30)

Polo Museale Lazio

- Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo: aperto ore 9.00-19.30 (#18.30)

- Galleria Spada: aperta ore 8.30-19.30 (#19.00);

- Palazzo Venezia: aperto ore 8.30-19.30 (#18.30)

- Museo H.C. Andersen: aperto 9.30-19.30 (#19.00)

- Museo Boncompagni Ludovisi per le Arti decorative: aperto ore 9.30-19.00 (#18.00)

- Museo Nazionale degli Strumenti Musicali: aperto ore 9.00-19.00 (#18.30);

- Monumento a Vittorio Emanuele II (Vittoriano): aperto ore 9.30-19.30 (#18.45)

Parco Archeologico Ostia Antica

- Area archeologica di Ostia Antica: aperta ore 8.30 -18.15 (ultima uscita 19.15)

Parco archeologico Appia Antica

- Mausoleo di Cecilia Metella: aperto 9.00-19.30, ultimo ingresso 18.30

- Villa dei Quintili e Santa Maria Nova: aperta 9.00-19.30, ultimo ingresso 18.30

- Complesso di Capo di Bove: aperta ore 9.00-18.30, ultimo ingresso 18.00

- Antiquarium di Lucrezia Romana: aperto ore 9.00-15.00, ultimo ingresso 14.30

- Tombe della Via Latina: aperto ore 9.00-19.00, ultimo ingresso 18.30

Tivoli

- Villa Adriana a Tivoli: aperta ore 8.30-19.00 (#17.30)

- Villa d'Este a Tivoli: aperta ore 8.30 – 19.45 (la biglietteria chiude alle 18.45)

- Villa Gregoriana a Tivoli: aperta ore 10.00-18.30 (#17.30)

Musei e palazzi chiusi il 1 maggio a Roma

Resteranno invece chiusi, il 1 maggio a Roma, i seguenti musei:

- Palazzo del Quirinale

- Palazzo Madama (Senato)

- Palazzo di Montecitorio (Camera)

- Musei Vaticani e Cappella Sistina

- Casa della Memoria e della Storia

- Museo Mario Praz

- Museo della Via Ostiense Porta S. Paolo

- Museo Maxxi

- Pantheon

- Villa Farnesina Chigi

- Domus Romane di Palazzo Valentini

- Technotown

- Casina di Raffaello

Musei civici di Roma Capitale chiusi il primo maggio

Chiusi anche tutti i musei civici di Roma, nel dettaglio:

Musei Capitolini, Centrale Montemartini, Museo dell'Ara Pacis, Mercati di Traiano, Galleria d'Arte Moderna di Roma Capitale, Museo di Roma Palazzo Braschi, Museo di Roma in Trastevere, Musei di Villa Torlonia, Museo Civico di Zoologia, Museo Barracco, Museo Napoleonico, Museo Bilotti, Museo Canonica, Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina, Museo delle Mura, Villa di Massenzio, Museo di Casal de' Pazzi



Aperta Galleria Doria Pamohilj - (Ore 9.00-19.00 - #18.00)

Aperto l'Orto Botanico

Musei per i bambini aperti il 1 maggio

EXPLORA - MUSEO DEI BAMBINI DI ROMA

aperto

BIOPARCO

Aperto

OASI DI NINFA

Aperta con ingressi scaglionati nelle fasce orarie 9.00-12.00 e 14.30-18.00 (pren. obbligatoria)



GIARDINI DELLA LANDRIANA

Aperti con visite alle ore 10.30 – 12.00 – 15.00 – 16.30

Le grandi mostre aperte il 1 maggio

Leonardo da Vinci. La scienza prima della scienza

Scuderie del Quirinale, aperto dalle 10.00 alle 20.00 (#19.00)

Andy Warhol

Pollock e la Scuola di New York

Complesso del Vittoriano (Ala Brasini), aperto ore 9.30-20.30 (#19.30)

Dream. L'arte incontra i sogni

Chiostro del Bramante, aperto ore 10.00-21.00 (#20.00)

Manifesto di Julian Rosefeldt

Il corpo della voce. Carmelo Bene, Cathy Berberian, Demetrio Stratos

World Press Photo 2019

Palazzo delle Esposizioni, aperto ore 10.00-20.00 (#19.00)

#: orario ultimo ingresso

Fonte dati: 060608 Redazione Web Zètema Progetto Cultura