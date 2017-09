Primi d’Italia, torna il Festival dove il gusto è protagonista

Mai adagiarsi sugli allori. Anzi, mantenere la stessa verve aggiungendo volta per volta un ingrediente in più. Dopotutto, è un Festival nazionale dove il gusto detta la ricetta giusta. Oggi 13 settembre, in via del Seminario, è stata illustrata la kermesse Primi d’Italia (diciannovesima edizione) che si terrà a Foligno, in provincia di Perugia, dal 28 di questo mese al 1 ottobre. La conferenza per illustrare il programma è stata organizzata all’interno del ristorante La Sagrestia. Tra i presenti lo Chef Gianfranco Vissani, il quale davanti a fotografi e cronisti ha esordito così: “Ma quanti siete a mangià?”.

Il circuito degustazione

L’appuntamento avrà come teatro il centro storico di Foligno. Tredici i ‘villaggi’ dove sarà possibile prendere parte al circuito in cui assaggiare le prelibatezze proposte (tre euro la singola degustazione, otto euro il menù primi). Protagoniste pasta, zuppe e non solo. “Facciamo gastronomia e cultura” ha commentato Aldo Amoni, presidente di Epta Confcommercio Umbria “sarà un Festival popolare e anche internazionale”. Tantissime le delizie: le erbette selvatiche, il tortello mantovano, la cucina ebraica (in sala c’era anche Massimiliano Romagnoli, rappresentante dell’Associazione Italia-Israele).

A Tavola con le Stelle

Sarà un’occasione - segnarselo in agenda - per sedere A Tavola con le Stelle, dove verranno gustati i menù di pasta preparati da Gianfranco Vissani, Daniele Usai, i fratelli Sandro e Maurizio Serva. In più è atteso un ospite da New York, lo chef Michael Toscano. Insomma, roba da leccarsi i baffi.

I villaggi dei primi

Tredici, quindi, i villaggi dei primi. Ci sarà quello della amatriciana in via Cortella, alla Taverna Cassero, mentre in via Mentana (Taverna Pugilli) ci saranno quelli dedicati alla polenta e al gluten free. Primi di mare, invece, in via Delle Conce (Taverna Spada). L’erbette selvatiche sosteranno in via Gentile da Foligno (Taverna Badia). Casa Vissani sarà in piazza Pulignani (Taverna Giotti), gli gnocchetti fatti a mano in via Butaroni (Taverna Crocebianca), la cucina ebraica in via Piermarini (Taverna Contrastanga). Ma non è finita qui: il villaggio del tartufo sarà in piazza Beata Angela (Taverna Morlupo), il riso e il tortello mantovano su largo Frezzi (Taverna Ammanniti). Sempre su largo Frezzi avranno spazio le tipicità locali. Il villaggio della pasta fresca e ripiena sarà in piazza XX settembre (Bon Ton) e lo street food in piazza del Grano.

La corretta alimentazione

Mangiar bene va a braccetto con il vivere sano e la corretta alimentazione. Pertanto, venerdì 29 settembre alle 11 - all’auditorium di San Domenico, con il patrocinio di Coni Umbria - ci sarà il convegno Lo sport è servito. A spiegare i benefici di una corretta alimentazione saranno Domenico Ignozza (presidente di Coni Umbria), Francesco Fagnani (dottore in Dietistica specializzato in Scienze della nutrizione umana e nutrizione sportiva), Giacomo Sintini (campione di pallavolo e presidente dell’Associazione Sintini), Cesare Rocca (tecnico dell’Ente nazionale Risi), Gianluca Genoni (primatista mondiale di immersioni in apnea).

Gli spettacoli

Dopo essersi alzati da tavola sarà doverosa una passeggiata. E una sosta per ammirare lo spettacolo che andrà in scena sul palco di largo Carducci. Giovedì 28 alle 20 ci sarà la presentazione del libro di Chiara e Red Canzian ‘Sano, vegano e italiano’. A seguire - ore 22 - spazio a Francesca Reggiani. Il venerdì 29, alle 22, sarà la volta di Gianluca Fubelli di Colorado. Sabato 30 settembre - ore 22 - di scena Pietro Pulcini e Simone Montedoro.

Intrattenimento

A condire la pietanza già ricca gli special events a ingresso gratuito. Da segnalare le eccellenze del gusto in piazza Matteotti, i mini corsi di cucina per i più piccoli su largo Frezzi, il mercato delle tipicità locali in via Gramsci e la boutique della pasta con la mostra dei migliori prodotti artigianali (corte Palazzo Trinci).