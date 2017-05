Roseto di Roma, domani saranno premiate le migliori rose

Si svolgerà domani, presso il roseto di Roma, la 75esima edizione de il "Premio Roma", il Concorso Internazionale per nuove varietà di rose promosso dall’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale, in collaborazione con il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale.

Nell’ambito del Premio vengono elette le migliori varietà di rose “inedite”, non destinate al commercio ma esclusivamente alla ricerca florovivaistica. Il concorso, istituito nel 1933, rappresenta un avvenimento di grandissima importanza nel campo botanico che apre la stagione internazionale delle manifestazioni dedicate alla coltivazione di questo fiore. Precede infatti altri prestigiosi incontri come quelli di Madrid, Parigi, Vienna, Londra, Dublino e Glasgow.



Inizialmente prevedeva due riconoscimenti, uno per le rose italiane e uno per le straniere. Nel 1953 venne però deciso un unico premio, adeguando così la manifestazione romana alle altre competizioni europee. La prima edizione del "Premio Roma" si svolse nel 1933 a Colle Oppio, in quello che fu il primo Roseto di Roma che ospitò le manifestazioni successive fino al 1940. Dopo l’interruzione dovuta al conflitto bellico, riprese nel 1951 nell’attuale sede sul Colle Aventino, in cui opera in modo permanente una Giuria di esperti che visiona, analizza ed osserva il percorso di sviluppo di ogni singolo esemplare di rosa che arriva al Roseto, rispettivamente tre anni prima dell’edizione in cui sarà posta a concorso se di categoria sarmentosa (rose rampicanti) e due anni prima se di categoria coltivata a cespuglio.



VARIETA’, CATEGORIE E PREMI

Alla 75esima edizione del “Premio Roma” partecipano 107 nuove varietà di rose, un numero tra i più elevati nella storia del concorso. A presentarle 25 ibridatori provenienti da otto Paesi: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Svizzera e Stati Uniti d'America.



Le varietà in concorso appartengono alle seguenti categorie di rose:

Floribunde (comprensive di coprisuolo e miniature): 62 varietà – Premi Oro, Argento e Bronzo;

Arbustive da parco: 9 varietà – Premio Oro;

HT: 25 varietà - Premi Oro, Argento e Bronzo;

Sarmentose (rampicanti): 11 varietà – Premio Oro.

Tre i riconoscimenti speciali (Premio Oro): La Rosa dei Bambini: Il Premio sarà consegnato ad un rappresentante dell’Istituto Comprensivo Maria Montessori di Roma. Gli alunni della classe 4^ A che compongono la Giuria, chiamata ad assegnare ad una delle rose in concorso il riconoscimento speciale. La Rosa più profumata: giuria formata anche da chimici profumieri, così detti “nasi”. La rosa dei pittori: una giuria composta da pittori illustratori botanici dovrà scegliere, tra le varietà in gara, la rosa che più ispira la fantasia creativa. Cinque artisti, proposti e coordinati dalla pittrice Gioia Marchegiani, cercheranno tra colori e profumi la loro Musa e, questa volta, la cornice di questo ideale dipinto sarà Roma, mai stanca di regalare emozioni.



Grazie alla sua latitudine e quindi alle sue condizioni climatiche, la città di Roma costituisce uno dei più importanti incubatori mondiali per l’attecchimento, lo sviluppo e quindi l’osservazione delle singole varietà di rose che, inviate al Roseto dai più importanti ibridatori italiani e stranieri, due o tre anni prima della manifestazione, hanno modo di svilupparsi ed ambientarsi nel clima cittadino. In questo periodo vengono curate dai tecnici del roseto e visitate periodicamente dagli esperti rosaisti della “Giuria Permanente” che ne valutano aspetti quali la rifiorenza, la resistenza alle malattie e il portamento, assegnando un punteggio “tecnico” ad ogni varietà partecipante. A questo, il giorno del concorso, viene associato il punteggio espresso dalla Giuria Internazionale, basato essenzialmente su criteri estetici ed olfattivi. Si avrà così una rosa vincitrice per ognuna delle categorie in concorso alle quali di aggiungono altri premi speciali assegnati da apposite Giurie.



In occasione della 75^ edizione del Concorso Internazionale per Nuove Varietà di Rose “Premio Roma” da oggi, 19 maggio 2017, sono allestiti dei totem informativi e delle infiorate presso l’aiuola di Piazza Venezia, la cordonata del Campidoglio, Piazza del Popolo (lato Chiese), la scalinata del palazzo delle Esposizioni (Via Nazionale) e sui due lati della scalinata di Piazza di Spagna.

Dal 20 al 28 maggio 2017, all’interno dell’area collezione del Roseto di Roma Capitale, verrà ospitata la mostra di arti visive “di Rosa….. in Rosa”,organizzata dall’Associazione A.P.A.I. per la Promozione delle Arti in Italia. Mentre presso le serre di San Sisto sarà allestita il 20 maggio la mostra di arte contemporanea “Aritmoscopia della Rosa”.