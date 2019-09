Premio Pair: il Centro Studi Americani premia Tornatore e la virologa Ilaria Capua

La virologa Ilaria Capua, il CEO The New York Times Net Mark Thompson e il regista Giuseppe Tornatore i premiati della 4° edizione del Prize for American-Italian Relations. Riconoscimenti speciali assegnati a Renzo Arbore, cantautore e showman, e al Dr. Riccardo Masetti, oncologo del Gemelli e founder e promoter della Susan Komen Race for the cure

La conoscenza, un punto di unione

“Con la quarta edizione del Premio PAIR proseguiamo nella missione del Centro Studi Americani di coltivare e rafforzare costantemente i legami storici tra Italia e USA” ha dichiarato Gianni De Gennaro, Presidente del Centro Studi Americani. “Perseguiamo questo obiettivo premiando le donne e gli uomini che contribuiscono, ciascuno nel proprio settore, a creare un ponte di conoscenza e relazioni tra i due Paesi. Esempi concreti che possano essere d’ispirazione per le giovani generazioni di entrambe le sponde dell'Atlantico”

Importante ponte culturale tra Italia e Usa

“Premiare personalità che hanno promosso l’eccellenza italiana negli Stati Uniti e quella americana in Italia significa contribuire a consolidare quell’amicizia che lega i due paesi e favorire concretamente la collaborazione tra i due popoli al di qua e al di là dell’Atlantico”, ha dichiarato il Presidente del Comitato d’Onore del Premio PAIR Gianni Letta. “Con questo spirito e con questa finalità il Centro Studi Americani, che da quasi cento anni opera per valorizzare i rapporti Italia-Usa, ha istituito il Premio PAIR articolandolo in quattro diverse sezioni: Arte e Cultura, Scienze umane, sociali, letterarie ed economiche, Scienze tecniche e tecnologiche, Giustizia e sicurezza. Altrettanti ponti gettati tra l’Italia e gli Stati Uniti"

I Riconoscimenti speciali

Importanti premi sono stati assegnati al cantautore e showman Renzo Arbore e al Dr. Riccardo Masetti, oncologo del Gemelli e founder e promoter della Susan Komen Race for the cure. "Sono onorato di ricevere il premio. Lo ritengo il suggello dell'antico amore che, attraverso la letteratura e soprattutto il cinema, ho sempre nutrito sin da ragazzo per l'America, e che mi è stato in seguito ricambiato con il successo dei miei film, specialmente Nuovo Cinema Paradiso, presso il pubblico americano. Per motivi di lavoro, oggi mi accade spesso di andare negli Stati Uniti, e ogni volta è un po' come ritornare a casa", Le parole di Giuseppe Tornatore hanno dato l’idea di quanto sia importante questo evento

Una cerimonia dai grandi nomi

La cerimonia, organizzata in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Roma e l’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia, in passato ha visto tra i premiati personalità come il Presidente Emerito delle Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, i compositori Ennio Morricone e Nicola Piovani, l’Astronauta Paolo Nespoli, i premi oscar Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, il giudice federale e direttore dell’FBI Loius J. Freeh, il premio Nobel per la medicina Mario Capecchi e la scrittrice Jhumpa Lahiri