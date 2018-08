Ostia, Porto Turistico di Roma: ancora 20 film per il "Cinema in Piazza"

Parco della Cervelletta e a Piazza San Cosimato a Trastevere hanno spento i propri proiettori, ma il Cinema in Piazza prosegue al Porto Turistico di Roma tutte le sere con proiezioni gratuite di "classici" e film delle scorse stagioni cinematografiche per offrire al grande pubblico una rassegna ricca di emozioni, con opere firmate da grandi registi ed interpretate da eccellenti attori del cinema italiano ed estero. Fino all'8 settembre sullo schermo 12x8 metri le proiezioni gratuite inizieranno alle ore 21:15 sulla terrazza C del Porto Turistico dove è allestita una platea di 1300 posti

Appuntamento dedicato a grandi e piccoli questa sera con il cartoon "Arrietty" di Hayao Miyazaki e diretto da Hiromasa Yonebayashi, presentato in anteprima nel 2010 al Festival Internazionale del Film di Roma in versione con audio originale sottotitolata in italiano, nell'ambito di una retrospettiva che il festival ha dedicato allo Studio Ghibli.

Girato anche sulle spiagge del litorale romano è invece "Amore Tossico", la pellicola di Claudio Caligari del 1983 in programma domani sera, che riguarda la storia di nove ragazzi che trascorrono la propria drammatica routine attraverso il consumo degli stupefacenti, i piccoli litigi, le rapine e i furti commessi per procurarsi la dose quotidiana e la fioca speranza di poter cambiare vita e di disintossicarsi.

Domenica sera sul maxischermo del Porto Turistico di Roma sarà infine proiettato il film di Martin Scorsese "Hugo Cabret", un'affascinante storia romanzata che ripercorre gli albori del cinema e del regista, attore e illusionista Georges Méliès, ritenuto il secondo padre del cinematografo dopo i fratelli Lumière.

La programmazione completa è disponibile sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Maggiori informazioni anche su www.portoturisticodiroma.it

I film della prossima settimana

LUN 20 AGOSTO

BORIS - IL FILM

Durata:108 min

Regia: G. Ciarrapico, M. Torre e L. Vendruscolo

Anno di produzione: 2011

MAR 21 AGOSTO

LA GABBIANELLA E IL GATTO

Durata:76 min

Regia:Enzo D’Alò

Anno di produzione:1998

MER 22 AGOSTO

SCIALLA!

Durata:95 min

Regia:Francesco Bruni

Anno di produzione:2011

GIO 23 AGOSTO

IL VANGELO SECONDO MATTEO

Durata:137 min

Regia:Pier Paolo Pasolini

Anno di produzione:1964

VEN 24 AGOSTO

IL CASTELLO NEL CIELO

Durata:120 min

Regia:Hayao Miyazaki

Anno di produzione:1986

SAB 25 AGOSTO

L’ODORE DELLA NOTTE

Durata:100 min

Regia:Claudio Caligari

Anno di produzione:1998

DOM 26 AGOSTO

THE WOLF OF WALL STREET

Durata:180 min

Regia:Martin Scorsese

Anno di produzione:2013